Distincte de la FINUL, l’ONUST dispose depuis 1949 d’un groupe d’observateurs au Liban. Les documents de l’ONU montrent pourquoi le retrait de la force ne met pas fin à ce mandat, mais oblige à réorganiser l’appui matériel dont ces observateurs bénéficient. Aucun transfert du mandat de la FINUL n’est décidé.

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La FINUL doit cesser ses opérations le 31 décembre 2026. Mais tous les observateurs de l’ONU présents au Sud-Liban ne relèvent pas de cette force. Un groupe non armé appartient à l’ONUST, une mission plus ancienne et distincte. Les documents budgétaires de l’ONU éclairent une question concrète de la transition : comment poursuivre son travail sans l’appui que lui fournit aujourd’hui la FINUL ?

Après les consultations du 19 novembre sur la résolution 1701, la présidence lettone du Conseil de sécurité a réaffirmé le soutien de ses membres à la FINUL. Elle a demandé aux parties de protéger les personnels de l’ONU et de respecter la liberté de mouvement de la mission. Cette déclaration à la presse ne décide ni d’une prolongation ni d’une mission de relève. Elle intervient toutefois à un moment où l’ONU doit préparer le départ de la force et organiser la continuité d’autres activités.

Des observateurs qui étaient là avant la FINUL

L’Organisme des Nations unies chargé de la surveillance de la trêve, ou ONUST, remonte à 1948. Le Groupe d’observateurs au Liban, l’une de ses composantes, est présent dans le pays depuis 1949. La FINUL, elle, a été créée en 1978. Les observateurs relèvent donc d’une mission dont l’existence ne découle pas du mandat de la force intérimaire.

Sur sa page consacrée aux opérations, la FINUL indique que le groupe l’assiste dans le Sud. L’ONUST explique aussi que ses observateurs y rencontrent des responsables locaux et des représentants des communautés. Ce travail entre dans le cadre de l’observation et de la liaison. Il ne leur donne pas l’ensemble des responsabilités que le Conseil de sécurité a confiées à la FINUL.

Le mot « observateur » peut prêter à confusion. Le groupe déjà présent appartient à l’ONUST. Les équipes d’observateurs évoquées dans les trois scénarios adressés au Conseil en juin relèvent d’hypothèses pour l’avenir. Elles ne constituent ni une annonce de renfort pour le groupe existant ni le transfert à celui-ci du mandat qui s’achève.

Un mandat distinct, des services partagés

La séparation des mandats ne signifie pas que les deux organisations fonctionnent sans lien matériel. La documentation budgétaire de la FINUL pour 2026-2027 décrit l’appui qu’elle fournit au Groupe d’observateurs au Liban. Elle cite notamment les services de communication. C’est un exemple concret du soutien quotidien dont bénéficie une équipe qui appartient pourtant à une autre mission.

Dans sa lettre au Conseil de sécurité du 1er juin, le secrétaire général demande que la protection et la logistique nécessaires au groupe soient prises en compte après la fermeture de la FINUL. Toute organisation future devra, selon ce document, prévoir d’autres dispositions pour assurer ces fonctions ou en trouver l’équivalent. Ce passage est distinct des propositions sur la taille et le mandat d’une éventuelle nouvelle présence internationale.

Le Comité consultatif de l’ONU chargé des questions administratives et budgétaires revient sur ce point dans son rapport relatif au budget de 2027. Il indique que l’ONUST continue d’exercer son mandat au Liban, mais que le départ de la FINUL devrait modifier les conditions de travail de ses observateurs dans le Sud. Le comité évoque notamment l’adaptation des ressources et des infrastructures existantes. Il ne présente pas un dispositif de remplacement déjà arrêté.

Ce que les observateurs peuvent préserver, et ce qu’ils ne remplacent pas

Deux questions se posent donc au Conseil de sécurité et au Secrétariat. La première est de maintenir les moyens nécessaires à un groupe qui existe déjà. La seconde est de décider, le cas échéant, des fonctions à confier à une autre présence internationale pour soutenir l’application de la résolution 1701. Répondre à la première n’apporte pas, en soi, une réponse à la seconde.

Cette différence compte pour les habitants du Sud. Maintenir un interlocuteur international ne suffit pas à maintenir tous les services associés à la FINUL. La liaison, l’accompagnement humanitaire et la protection des civils n’impliquent pas les mêmes moyens ni les mêmes autorisations. Pendant le retrait, la résolution 2790 laisse à la FINUL certaines fonctions, dans la limite de ses capacités ; elle ne les transfère pas automatiquement à l’ONUST.

Au 20 novembre, les documents publics permettent donc de distinguer une continuité de mandat et une transition qui reste à organiser. Le groupe d’observateurs n’est ni une mission nouvelle ni la FINUL en plus petit. Les prochaines décisions devront montrer comment il continuera de travailler et quelles autres fonctions bénéficieront, ou non, d’un mandat distinct.

Photo : contingent de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009, archives Libnanews. Elle ne représente pas les observateurs de l’ONUST. © Libnanews.com.

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