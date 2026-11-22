Hakan Fidan confirme que la Turquie aide l’Arabie saoudite à se défendre. Le ministre précise qu’Ankara n’a pris aucune décision sur la présence de soldats turcs au Yémen. La loi turque approuvant l’accord de La Mecque est entrée en vigueur le 14 novembre, sans constituer une autorisation de déploiement.

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Hakan Fidan a confirmé samedi 21 novembre que la Turquie apportait un soutien à la défense de l’Arabie saoudite. Le ministre turc des Affaires étrangères a précisé qu’Ankara n’avait pris aucune décision sur la présence de soldats turcs au Yémen. Cette mise au point distingue l’aide déjà fournie à Riyad d’une intervention sur le territoire yéménite.

Le soutien à Riyad n’est pas une décision d’envoi de troupes

Interrogé à la télévision turque au sujet de l’alliance de La Mecque, Hakan Fidan a déclaré qu’« aucune décision n’a été prise concernant la présence de soldats au Yémen ». Il a ajouté que l’aide nécessaire à la défense de l’Arabie saoudite était, elle, déjà fournie. Le ministre a notamment évoqué une assistance technique et rappelé que la coopération entre Ankara et Riyad dans l’industrie de défense précédait le pacte.

La nuance porte sur la décision d’Ankara au moment de l’entretien. Le chef de la diplomatie n’a ni annoncé une intervention au Yémen ni exclu qu’une décision différente puisse être prise par la suite. Il a aussi expliqué que, selon lui, un engagement de troupes dans une guerre suppose une décision parlementaire. Son propos ne constitue ni un nouveau mandat ni un calendrier d’envoi.

Cette mise au point intervient alors que les échanges de frappes entre la coalition dirigée par Riyad et les Houthis alimentent le débat sur le rôle des alliés saoudiens. Vendredi 20 novembre, la coalition a demandé aux civils de quitter le port de Hodeïda. Les Houthis ont menacé de riposter si le port était attaqué. Fidan a précisé que l’aide déjà apportée visait la défense de l’Arabie saoudite.

Ce que le Parlement turc a approuvé

Signé à La Mecque le 7 août 2026, l’accord de défense commune réunit la Turquie, l’Arabie saoudite et le Pakistan. Le 5 octobre, à Riyad, les trois pays ont annoncé vouloir traduire leurs engagements collectifs en mesures concrètes pour la défense du royaume, conformément à leurs législations nationales. Le communiqué visait l’appui à l’Arabie saoudite, sans annoncer de déploiement au Yémen.

Le Parlement turc a approuvé le 5 novembre la loi n° 7597, qui autorise la ratification de l’accord. Approuvée par le président le 13 novembre, cette loi a été publiée le lendemain au Journal officiel turc, sous le numéro 33430, et est entrée en vigueur ce même jour. Cette date concerne la loi turque : elle n’établit ni l’accomplissement de toutes les formalités internationales du pacte ni la décision d’envoyer des soldats dans un autre pays.

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