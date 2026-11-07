Faux documents : une enquête se poursuit à Beyrouth

Une plainte déposée par un établissement bancaire a conduit à une enquête sur des documents présumés falsifiés utilisés auprès de banques, d’entreprises et d’autres institutions à Beyrouth. Selon les informations judiciaires rendues publiques le 6 novembre, les investigations ont été conduites par la brigade judiciaire de Beyrouth sous la supervision du procureur général d’appel Raja Hamouche. La magistrate Marie Rady a engagé des poursuites portant notamment sur la constitution d’une association destinée à commettre des crimes, la falsification de documents officiels et privés et l’usage de faux. Ces poursuites ouvrent une étape judiciaire. Elles ne constituent pas une condamnation des personnes mises en cause.

12

Lire l'article Stop

Une plainte déposée par un établissement bancaire a conduit à une enquête sur des documents présumés falsifiés utilisés auprès de banques, d’entreprises et d’autres institutions à Beyrouth. Selon les informations judiciaires rendues publiques le 6 novembre, les investigations ont été conduites par la brigade judiciaire de Beyrouth sous la supervision du procureur général d’appel Raja Hamouche.

La magistrate Marie Rady a engagé des poursuites portant notamment sur la constitution d’une association destinée à commettre des crimes, la falsification de documents officiels et privés et l’usage de faux. Ces poursuites ouvrent une étape judiciaire. Elles ne constituent pas une condamnation des personnes mises en cause.

Une plainte bancaire à l’origine du dossier

L’établissement plaignant aurait identifié l’utilisation, par des entreprises, d’attestations qui lui étaient attribuées sans avoir été régulièrement émises. Les enquêteurs ont ensuite examiné les documents, leur provenance et les personnes intervenues dans leur préparation ou leur transmission.

Des attestations relatives au capital de sociétés figurent parmi les pièces signalées. Selon la version issue de l’enquête, certaines auraient présenté une augmentation de capital ne correspondant pas à la situation réelle. Cette accusation doit rester distinguée d’un constat judiciaire définitif sur chacune des entreprises concernées.

Le dossier ne se limiterait pas aux pièces bancaires. Les informations rendues publiques mentionnent également des justificatifs liés à la sécurité sociale et à des établissements d’enseignement. La diversité des documents allégués impose de vérifier chaque origine plutôt que de supposer un procédé unique.

Des rôles présumés à préciser

Les récits de l’enquête décrivent une organisation associant la fabrication de documents et la recherche de clients par des intermédiaires. L’existence alléguée de cette répartition des tâches ne permet pas d’attribuer le même rôle à toutes les personnes poursuivies.

Le nombre exact de documents et le périmètre des opérations restent à établir. Les décomptes diffusés ne sont pas homogènes. Ils ne permettent pas de retenir un total consolidé des pièces bancaires, des autres justificatifs ou des personnes impliquées. Un document saisi, une opération et un client ne représentent d’ailleurs pas la même unité.

L’enquête devra aussi distinguer les personnes qui auraient fabriqué les faux, celles qui les auraient transmis et celles qui les auraient utilisés en connaissance de cause. La présence d’un document irrégulier dans un dossier ne suffit pas, sans autres éléments, à démontrer l’intention de tous les intervenants.

Vérifier un document auprès de son émetteur

Cette affaire met en évidence la différence entre l’apparence d’une attestation et la confirmation de son authenticité. Un en-tête, une signature reproduite ou un cachet peuvent donner une impression de régularité. Le contrôle auprès de l’organisme présenté comme émetteur permet d’examiner si la pièce correspond effectivement à ses registres.

La traçabilité des transmissions constitue un autre enjeu. Identifier la personne qui a remis un document, la date de réception et les vérifications effectuées aide à reconstituer le parcours d’une pièce contestée. Ces éléments ne remplacent pas l’enquête, mais lui donnent des points de comparaison.

Les informations disponibles n’établissent pas un montant global de pertes pour les banques. Un document portant le nom d’un établissement ne prouve pas que celui-ci a versé de l’argent ou subi un préjudice financier de même nature que les autres organismes cités. Les conséquences doivent être examinées séparément.

Des poursuites dont l’issue reste ouverte

Le dossier se poursuit devant la justice afin de préciser les responsabilités et l’étendue des actes présumés. Les éléments publiés ne comprennent pas les actes judiciaires complets ni les observations détaillées des personnes mises en cause. Leur culpabilité ne peut être déduite des seules qualifications retenues au stade des poursuites.

Les prochaines étapes utiles seront les décisions judiciaires communicables et les résultats des vérifications documentaires. Elles permettront de distinguer les pièces effectivement falsifiées des soupçons initiaux, puis les responsabilités individuelles d’une présentation générale du réseau présumé.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews