Le juge a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté. Quatre rapporteurs de l’ONU interrogent Paris sur l’origine de déclarations recueillies par les autorités israéliennes.

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Un juge des libertés et de la détention a rejeté lundi 23 novembre une nouvelle demande de mise en liberté d’Ali O., selon son avocat Raphaël Kempf. Ce Palestinien est détenu en France depuis mai 2024 dans une instruction antiterroriste. Quatre rapporteurs spéciaux des Nations unies demandent à Paris de préciser comment la justice française a vérifié les conditions dans lesquelles les autorités israéliennes ont recueilli des déclarations le mettant en cause.

Une instruction en France pour des faits présumés en Cisjordanie

Arrêté à Strasbourg le 28 mai 2024, Ali O. est mis en examen notamment pour association de malfaiteurs terroriste, complicité de tentatives d’assassinat en lien avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme. D’après sa défense, les enquêteurs le soupçonnent d’avoir commandité depuis la France des attaques contre des véhicules de colons israéliens en Cisjordanie occupée en 2023. Il conteste les accusations et reste présumé innocent.

Le Parquet national antiterroriste avait requis le maintien en détention, selon les éléments communiqués par la défense. Les motifs détaillés du rejet du 23 novembre n’ont pas été rendus publics dans les éléments consultés. Une procédure distincte porte sur le statut de réfugié : accordé en 2020, il a été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en février 2025. La communication des rapporteurs indique qu’un recours a été déposé devant la Cour nationale du droit d’asile.

Trois déclarations dont la défense conteste l’origine

Dans leur lettre du 28 août, rendue publique fin octobre sous la référence AL FRA 9/2026, les rapporteurs évoquent trois détenus palestiniens qui auraient été interrogés sans avocat. La défense dit avoir produit deux témoignages et une vidéo à l’appui de l’allégation de torture visant l’un des interrogatoires. La lettre rapporte également des allégations de mauvais traitements visant le frère d’Ali O., dont des déclarations auraient servi à le mettre en cause.

Les rapporteurs demandent à la France de préciser si elle a enquêté sur ces allégations, si les déclarations contestées figurent au dossier et si d’autres éléments fondent le maintien en détention. Leur lettre ne tranche pas les faits. Au 25 novembre, aucune réponse française n’a été retrouvée dans les documents publics consultés.

Ce que prévoit le droit sur les déclarations obtenues à l’étranger

L’article 15 de la Convention contre la torture interdit d’invoquer comme preuve une déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture. La seule exception vise une procédure contre l’auteur présumé de la torture, pour établir que la déclaration a été faite.

Dans l’arrêt El Haski c. Belgique de 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, dans les circonstances de cette affaire, les juges belges devaient examiner le risque réel de mauvais traitements avant d’admettre des déclarations recueillies au Maroc. L’accusé n’avait pas à démontrer lui-même le déroulement exact des interrogatoires.

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