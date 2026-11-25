La Knesset a approuvé le texte par 65 voix contre 50. Il doit encore être examiné en commission parlementaire avant la première lecture.

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La Knesset a approuvé mercredi 25 novembre, par 65 voix contre 50, la proposition de loi d’Orit Farkash-Hacohen visant à créer une commission d’enquête d’État sur l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi. Ce vote en lecture préliminaire renvoie le texte à la commission d’organisation, qui doit désigner la commission parlementaire chargée de le préparer pour la première lecture.

Un mandat qui remonte à la guerre de 2014

Le texte prévoit cinq membres et un rapport intermédiaire dans l’année suivant l’annonce de la création de la commission. Son mandat commencerait le 26 août 2014, à la fin de la guerre de Gaza de cet été-là, et s’achèverait le 26 janvier 2026, avec le retour de la dépouille du dernier otage. La période couvre ainsi les décisions qui ont précédé l’attaque du 7 octobre, puis la conduite de la guerre. Le projet chiffre à sept millions de shekels le budget de démarrage et prévoit de le mettre à la disposition de l’administration des tribunaux.

Les motifs du texte évoquent aussi l’examen de la conduite des opérations en présence de civils et des obligations d’Israël au regard du droit international. Des représentants de la coalition sortante s’y sont opposés lors du débat préparatoire du 24 novembre, estimant que ce périmètre permettrait d’enquêter sur des soldats israéliens. Farkash-Hacohen a défendu un mandat portant sur les événements du 7 octobre et les décisions qui y ont conduit.

Deux projets distincts, deux modes de désignation

La proposition renvoie pour l’essentiel à la loi israélienne sur les commissions d’enquête. Dans le régime ordinaire d’une commission d’État, le président de la Cour suprême désigne ses membres. Le texte porté l’été dernier par Ariel Kallner, du Likoud, prévoyait des règles de désignation particulières pour une commission dite « nationale et d’État ». Il avait franchi la première lecture en juillet. Le vote de mercredi porte sur la proposition de Farkash-Hacohen, déposée dans la nouvelle législature et soutenue par le bloc de Gadi Eisenkot.

La Knesset en 2005, photo d’archive de Joshua Paquin, perspective corrigée par Berthold Werner. Visuel recadré et titré par Libnanews. Photo originale sous licence CC BY 2.0.

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