Le prix du sac ne suffit pas pour choisir un chauffage. À partir du dernier barème libanais du gazole et de rendements explicités, la comparaison calcule un seuil pour le granulé de bois. Elle distingue le coût des combustibles, la facture électrique, les frais d’installation et la chaleur réellement obtenue.

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Au Liban, un sac de granulés peut coûter moins cher qu’un volume de gazole sans que le chauffage revienne moins cher. La comparaison se fait au kilowattheure de chaleur utile et à confort égal. Avec le gazole affiché le 24 novembre, le seuil se situe autour de 55 000 livres le kilo de granulés dans un scénario précis, avant livraison, entretien et achat du poêle.

Comparer de la chaleur, pas des kilos et des litres

Un kilogramme de granulés représente environ 4,6 kWh d’énergie avant combustion, contre environ 10 kWh pour un litre de gazole ou de fioul domestique, selon les repères de conversion réglementaires français. Avec un rendement supposé de 85 %, il reste environ 3,9 kWh de chaleur utile par kilo de granulés et 8,5 kWh par litre de gazole. Le rendement est la part de l’énergie du combustible que l’appareil convertit en chaleur utile dans ce modèle.

L’hypothèse de 85 % pour les granulés s’appuie sur une campagne de l’Agence française de la transition écologique menée sur vingt poêles récents en conditions réelles. Cet ordre de grandeur concernait plus de deux tiers des appareils testés. Les autres étaient moins efficaces à faible allure. Ce n’est ni une garantie en logement libanais ni une mesure du rendement d’un appareil particulier. Pour le chauffage au gazole, les 85 % sont une hypothèse de comparaison, pas une moyenne locale mesurée.

Le prix du granulé auquel les deux combustibles se rejoignent

Le barème libanais du 24 novembre fixe les vingt litres de gazole à 2 397 000 LL, selon l’Agence nationale d’information. Cela représente 119 850 LL le litre, soit environ 14 100 LL par kWh de chaleur utile dans notre scénario. Mille kWh utiles représentent ainsi environ 118 litres de gazole ou 256 kilos de granulés à 85 %.

Pour égaler ce coût de combustible, les granulés doivent revenir à environ 55 100 LL le kilo, soit environ 827 000 LL pour un sac de 15 kilos. Si le rendement du poêle descend à 75 % et que le chauffage au gazole reste à 85 %, ce seuil tombe à environ 48 600 LL le kilo, avant autres frais. Ce sont des seuils calculés, pas des tarifs observés chez un vendeur libanais. Le premier calcul suppose un gazole acheté au barème, sans supplément de livraison.

L’électricité : la prise est la même, pas le coût du kilowattheure

Pour un radiateur électrique à résistance, un kWh facturé fournit environ un kWh de chaleur dans la pièce. Il faut donc reprendre le prix marginal réellement payé sur la facture, selon que le courant vient d’Électricité du Liban ou d’un générateur d’appoint. À titre de comparaison, la grille de générateurs publiée par le ministère le 30 octobre indique 52 622 LL par kWh en ville et 57 884 LL dans les situations de réseau étendu ou d’altitude prévues par cette grille, en plus de la part fixe. Ces chiffres ne décrivent ni le tarif d’Électricité du Liban ni celui de novembre. Une pompe à chaleur ne se calcule pas comme un radiateur : la quantité de chaleur qu’elle fournit par kWh électrique dépend notamment de l’appareil et des conditions d’usage.

Ce que le seuil ne prend pas en compte

Si un poêle ne chauffe qu’une pièce alors que le système au gazole chauffe tout le logement, les deux dépenses ne répondent pas au même besoin. Dans un devis, il faut comparer le prix livré, la masse du sac, la chaleur attendue à l’allure d’usage, l’entretien et le coût du conduit. Un poêle à granulés peut aussi consommer de l’électricité pour l’allumage et l’alimentation automatique : cette dépense compte si le foyer dépend d’un générateur. À l’inverse, un abonnement électrique que le ménage paie déjà ne disparaît pas avec le changement de chauffage.

Photo d’illustration : granulés de bois, photographie d’Amaza du 1er juillet 2012, Wikimedia Commons, CC0 1.0. Ce cliché ne représente pas un produit vendu au Liban.

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