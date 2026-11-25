À fin septembre, Beyrouth a traité 699 465 EVP, en hausse de 5,42 %. Le transbordement a progressé de 31,49 %, tandis que les importations conteneurisées pour le marché libanais et les exportations de conteneurs pleins ont reculé.

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Le port de Beyrouth a manutentionné 699 465 équivalents vingt pieds (EVP) entre janvier et septembre 2026, soit 5,42 % de plus qu’un an auparavant. Cette hausse vient entièrement du transbordement, qui progresse de 31,49 %. Dans le même temps, les volumes de conteneurs hors transbordement reculent de 2,05 %, le tonnage de marchandises baisse de 10,7 % et les escales diminuent de 9,3 %.

Le transbordement représente près de 28 % des volumes

En neuf mois, les conteneurs transférés d’un navire à un autre à Beyrouth ont représenté 194 474 EVP, contre 147 905 sur la même période de 2025. Ces opérations n’impliquent pas que la marchandise soit importée au Liban ou exportée depuis le pays. Leur part est passée de 22,3 % à 27,8 % du trafic conteneurisé. L’EVP mesure le volume de manutention en équivalents de conteneurs de vingt pieds, pas le poids ni la valeur des marchandises.

La hausse de 46 569 EVP en transbordement a plus que compensé la baisse de 10 581 EVP hors transbordement, de 515 572 à 504 991. Le gain net du terminal est donc de 35 988 EVP. Sans l’augmentation des correspondances entre navires, le trafic conteneurisé total aurait baissé au lieu de progresser.

Les conteneurs destinés au marché libanais reculent

Le détail des statistiques portuaires présenté le 25 novembre par Élie Zakhour, ancien président de la Chambre internationale de navigation de Beyrouth, confirme que le repli touche les deux sens des échanges avec le marché libanais. Les conteneurs importés pour la consommation locale ont totalisé 229 298 EVP, contre 244 774 un an plus tôt, soit une baisse de 6,3 %. Les conteneurs pleins exportés avec des produits libanais sont passés de 54 496 à 47 199 EVP, en baisse de 13,4 %. Ces deux séries ne couvrent pas à elles seules l’ensemble du trafic hors transbordement et ne mesurent pas la valeur des importations ou des exportations.

Tous modes de chargement confondus, 4,259 millions de tonnes de marchandises ont été manutentionnées, contre 4,772 millions un an plus tôt. Le port a reçu 952 navires contre 1 050. À l’inverse, le nombre de véhicules importés ou réexportés par mer a légèrement augmenté, de 51 215 à 51 729, selon le même relevé. Il n’y a donc pas de mouvement uniforme d’une catégorie de fret à l’autre.

Un rôle régional renforcé, mais concentré

Selon le décompte présenté par Élie Zakhour, le groupe CMA CGM a représenté 159 028 EVP de transbordement, soit environ 82 % de cette activité à Beyrouth sur la période. Sa filiale CMA Terminals exploite le terminal à conteneurs dans le cadre d’une concession de dix ans qui a commencé en mars 2022. La hausse montre que Beyrouth a pris davantage de place comme escale de correspondance ; la concentration des flux signifie aussi que l’évolution des volumes dépend en grande partie des rotations d’un seul groupe.

Couverture : le port de Beyrouth en septembre 2003, photo d’Ismail Küpeli, recadrée et habillée par Libnanews. Photo originale sous licence CC BY 2.0.

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