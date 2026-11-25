La famille du bijoutier, enlevé le 19 octobre à Al-Suqaylabiyah, dit que ses ravisseurs réclament 120 kilos d’or. La date de tournage n’est pas établie.

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Plus d’un mois après son enlèvement à Al-Suqaylabiyah, dans l’ouest du gouvernorat syrien de Hama, le bijoutier Maher Sankari apparaît dans une nouvelle vidéo dont la diffusion a été signalée mercredi 25 novembre. Sa famille avait déjà indiqué que les ravisseurs réclamaient 120 kilos d’or. La date d’enregistrement de la vidéo n’a pas pu être établie.

La famille a signalé l’enlèvement aux autorités

Maher Sankari, 38 ans, a été enlevé le 19 octobre. Des proches situent l’enlèvement devant son domicile, dans cette ville à majorité chrétienne. Ils ont indiqué avoir remis les éléments dont ils disposaient aux services de sécurité et demandé aux autorités syriennes d’agir pour obtenir sa libération. Au 25 novembre, aucune annonce officielle de libération ou d’arrestation dans cette affaire n’a été retrouvée.

Deux rassemblements à Al-Suqaylabiyah

Le 15 novembre, des habitants se sont rassemblés devant la cathédrale Saint-Pierre pour demander sa libération. Le 18 novembre, une marche aux bougies a réuni des habitants qui demandaient aussi le retour d’autres personnes enlevées et une meilleure protection des civils.

Dans un communiqué commun du 17 novembre, les patriarches Jean X, Ignace Aphrem II et Joseph Absi ont cité le cas du bijoutier et demandé aux autorités d’enquêter sur les enlèvements et de rendre publics les résultats. Le texte mentionne aussi une agression visant l’archevêque grec-melkite de Homs, Jean Abdo Arbach. L’identité des ravisseurs de Maher Sankari et un éventuel mobile confessionnel n’ont pas été établis.

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