L’armée libanaise annonce quatre interpellations après une fusillade à Laylaki, dans le caza de Baabda. Elle évoque un différend personnel et ne précise pas le nombre de victimes.

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L’armée libanaise a annoncé quatre interpellations après les tirs survenus jeudi 26 novembre à Laylaki, dans le caza de Baabda. Le commandement de l’armée situe l’origine de l’affaire dans un différend personnel. Il confirme que des personnes ont été touchées, sans donner de bilan chiffré ni préciser les suites judiciaires.

Quatre arrestations confirmées par l’armée

Le commandement indique qu’une unité est intervenue pour mettre fin à l’affrontement et que quatre personnes ont ensuite été interpellées. Les recherches se poursuivaient, selon le communiqué du 26 novembre. L’armée ne précise pas le rôle qu’elle attribue à chacune des personnes arrêtées, ni qui a ouvert le feu. Une interpellation n’équivaut ni à une mise en accusation ni à une déclaration de culpabilité.

Le bilan et l’origine précise du différend restent à établir

Les premiers bilans ont varié. Certains ont fait état de blessés, d’autres également de décès. Le communiqué de l’armée ne permet pas de confirmer le nombre de victimes ni de départager ces chiffres. Il ne confirme pas non plus la cause précise de la dispute au-delà de la qualification de différend personnel.

Aucune décision du parquet ni qualification pénale n’est indiquée dans ce communiqué. Rien dans les éléments officiels disponibles ne permet d’attribuer les tirs à un parti. Les responsabilités individuelles et le bilan humain restent à établir par l’enquête et par les autorités compétentes.

Illustration : L’armée libanaise, photographie d’archives publiée en février 2025 par la direction de l’Orientation. Cette image ne montre pas l’intervention de Laylaki.

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