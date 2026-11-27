Deuxième du groupe F avec six victoires, le Liban reçoit la Chine dimanche. Le résultat pèsera sur le classement et, en cas d’égalité, l’écart au score pourrait compter.

1

Lire l'article Stop

Deuxième du groupe F avec six victoires, le Liban reçoit la Chine dimanche. Le résultat pèsera sur le classement et, en cas d’égalité, l’écart au score pourrait compter.

Le Liban conserve la deuxième place du groupe F des qualifications asiatiques pour le Mondial 2027 après sa défaite 86–82 face au Japon. Il compte six victoires et trois défaites, contre sept victoires et deux défaites pour le Japon. La Corée du Sud et la Chine suivent, à cinq victoires chacune, devant l’Arabie saoudite et le Qatar, qui en comptent quatre.

La sélection libanaise reçoit la Chine dimanche 29 novembre à 21 heures, heure de Beyrouth, au complexe Nouhad Nawfal. Le même jour, l’Arabie saoudite reçoit la Corée du Sud et le Qatar joue contre le Japon.

Une victoire mettrait la Chine à deux matches

Un succès porterait le Liban à sept victoires contre cinq pour la Chine. La Corée du Sud, même en gagnant en Arabie saoudite, n’en aurait que six. Le Liban resterait donc parmi les deux équipes comptant le plus de victoires au terme de la journée, à deux matches de la fin. Une victoire dimanche ne serait pas pour autant synonyme de qualification acquise.

En cas de défaite, la Chine rejoindrait au contraire le Liban à six victoires et quatre défaites. Elle aurait alors remporté leurs deux confrontations et devancerait le Liban dans un départage limité à ces deux équipes. Si la Corée du Sud gagne elle aussi, trois équipes se retrouveraient à six victoires : il faudrait alors établir un mini-classement de leurs confrontations, plutôt que comparer seulement le Liban et la Chine.

Pourquoi l’écart au score peut compter

La Chine avait gagné le match aller 89–87 le 31 août. Si les deux équipes finissent à égalité et sont seules à départager, une victoire libanaise dimanche par trois points ou davantage inverserait l’écart cumulé des deux matches. Une victoire de deux points effacerait exactement l’écart et ferait intervenir les critères suivants du règlement. Une victoire d’un point laisserait la Chine devant sur l’écart cumulé, dans ce même cas d’égalité à deux.

Le règlement de la FIBA prévoit la qualification des trois premières équipes de chacun des deux groupes et du meilleur quatrième. Le Qatar, qualifié comme pays hôte, n’occupe pas de place dans le classement final de qualification, même si les résultats de ses matches sont conservés. Le classement affiché après la rencontre avec le Japon ne correspond donc pas encore au tableau qui attribuera les places au Mondial.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews