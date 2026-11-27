Après une intrusion détectée dans la nuit du 25 au 26 novembre, l’AFP a isolé le portail où ses clients consultent et téléchargent des contenus. L’agence n’a pas annoncé de date de rétablissement.

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Après une intrusion détectée dans la nuit du 25 au 26 novembre, l’AFP a isolé le portail où ses clients consultent et téléchargent des contenus. L’agence n’a pas annoncé de date de rétablissement.

L’Agence France-Presse a annoncé avoir mis AFP Forum hors ligne à la suite d’une cyberattaque détectée dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 novembre. Selon sa direction, l’incident a commencé vers 1 h 30, heure de Paris. Les équipes de l’agence ont isolé la plateforme par précaution.

Le portail des abonnés, pas la rédaction

AFP Forum est l’une des plateformes par lesquelles les clients de l’agence consultent et téléchargent ses dépêches, des photographies ou des vidéos. Sa suspension touche ce canal de distribution. L’agence dit proposer des solutions de repli à ses abonnés ; son annonce ne fait pas état d’un arrêt de la production des rédactions.

Pas de calendrier de rétablissement

La direction de l’AFP indique que des analyses sont menées avec l’appui d’experts extérieurs. Elle n’a pas identifié publiquement les auteurs de l’attaque et n’a annoncé ni fuite de données ni échéance de remise en service. Le 27 novembre, les informations publiées sur l’incident faisaient toujours état d’une suspension du portail.

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