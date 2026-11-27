L’exposition de peinture de Shereen Kouwatly est ouverte au public du 2 au 20 décembre 2026, de 15 h à 19 h, à NoCK, dans le quartier de Saifi à Beyrouth.

15

Lire l'article Stop

Shereen Kouwatly présente « Ce qui demeure enfoui » chez No Chef in the Kitchen (NoCK), dans le quartier de Saifi, à Beyrouth. L’exposition, présentée par NoCK et Menart Fair sous le commissariat de Laure d’Hauteville, est accessible au public du 2 au 20 décembre 2026, de 15 h à 19 h.

La mémoire comme point de départ

Dans les toiles de Shereen Kouwatly, des formes organiques émergent de couches de couleurs translucides. L’exposition rapproche ce travail de la mémoire et du sentiment d’appartenance : que reste-t-il de l’idée de « chez soi » lorsqu’on la détache d’un lieu précis ? Cette question prolonge à Beyrouth le thème « Where Is Home? », choisi par Menart Fair pour son édition parisienne d’octobre.

Informations pratiques

Visite publique : du mercredi 2 au dimanche 20 décembre 2026, de 15 h à 19 h, selon les horaires annoncés par les organisateurs.

du mercredi 2 au dimanche 20 décembre 2026, de 15 h à 19 h, selon les horaires annoncés par les organisateurs. Lieu : NoCK (No Chef in the Kitchen), immeuble Émile Rayes, rue Youssef Hani, Saifi, Beyrouth.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews