La commission des Finances a examiné 421 millions de dollars d’impayés et d’exonérations. Le crédit voté de 100 millions ne constitue pas un paiement.

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La commission des Finances a examiné jeudi 26 novembre un état des factures impayées et des exonérations d’Électricité du Liban. Son président, Ibrahim Kanaan, a cité un total de 421 millions de dollars, dont environ 110 millions au titre des exonérations liées à la guerre. Le ministre de l’Énergie, Joseph Saddi, a remis aux députés des listes des organismes concernés ; le compte rendu public ne donne ni le montant dû par chacun ni les paiements déjà effectués.

Trois chiffres qui ne désignent pas la même chose

Les 421 millions de dollars présentés à la commission additionnent les factures accumulées et les exonérations. Les 110 millions cités par Ibrahim Kanaan désignent les exonérations liées à la guerre ; selon lui, la charge devrait incomber au Trésor plutôt qu’à l’électricien. Les 100 millions approuvés en novembre relèvent d’une troisième catégorie : c’est le montant d’un crédit supplémentaire destiné à payer une partie des arriérés publics, pas la somme déjà versée à EDL.

Le 9 novembre, Kanaan avait présenté une estimation de 248 millions pour les créances sur les organismes publics et évoqué un montant de 428 millions en ajoutant des exonérations. Le compte rendu du 26 novembre ne fournit pas le rapprochement poste par poste entre ces chiffres et le nouveau total. Le passage de 428 à 421 millions ne permet donc pas d’affirmer que sept millions ont été réglés.

Les listes ont été remises, leur détail n’est pas publié

Le débat du 26 novembre portait sur le projet de budget 2027. La commission a approuvé le budget de fonctionnement du ministère de l’Énergie et de l’Eau et des organismes qui en relèvent, mais a laissé les dettes en discussion. Son président a demandé ce qu’il advient des sommes que les administrations inscrivent chaque année pour payer l’électricité, alors que les factures restent impayées. Il prévoit de présenter à la prochaine séance une analyse des responsabilités et des moyens de contrôle du ministère des Finances.

Pour rapprocher les comptes, il faut, pour chaque organisme, le montant facturé, les exonérations, le crédit inscrit, les versements reçus par EDL et le solde restant. Le compte rendu du Parlement ne publie pas ces colonnes. Il ne permet notamment pas d’attribuer à un hôpital, une municipalité ou une administration la moindre part chiffrée du total annoncé.

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