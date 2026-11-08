Gaza : cinq morts sous un talus effondré sur des tentes

Trois enfants et deux femmes sont morts le 8 novembre à Deir el-Balah. La Défense civile alerte sur les tentes installées près de talus instables.

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Trois enfants et deux femmes sont morts dimanche 8 novembre 2026 dans l’effondrement d’une masse de sable sur des tentes de déplacés à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, selon la Défense civile palestinienne. Le drame survient alors que les pluies exposent des familles installées dans des abris précaires à des risques d’inondation, mais aussi d’ensevelissement.

L’effondrement s’est produit dans le secteur de Hawouz al-Baraka, au sud de la ville. Les premiers récits recueillis sur place décrivent des tentes occupées par deux familles déplacées de Jabalia al-Balad, dans le nord de l’enclave. Ils font également état de six blessés. Ce chiffre demeure provisoire : le communiqué de la Défense civile consulté pour cet article confirme les cinq décès, sans fournir de bilan détaillé des blessés.

Un danger lié à l’emplacement des tentes

Dans son communiqué diffusé dimanche soir, la Défense civile avertit que les installations proches de pentes et de hauteurs sableuses ou terreuses présentent un danger, particulièrement avec le retour de la pluie. Elle appelle les familles à éloigner leurs tentes de ces terrains et demande aux organismes concernés de fournir des emplacements et des abris sûrs.

Les informations disponibles décrivent un effondrement de terrain sur des habitations de fortune. Elles ne permettent pas de présenter cet événement comme une frappe ni d’en attribuer la cause précise à une expertise géotechnique. La pluie constitue le contexte signalé par les secours, qui alertent sur l’instabilité des sols ; une enquête technique détaillée n’est pas disponible à ce stade.

La distinction est importante pour comprendre la menace immédiate. Une tente peut protéger partiellement des précipitations sans offrir de résistance à une masse de sable. La sécurité dépend donc aussi du terrain choisi et de ce qui le surplombe. Les consignes de déplacement se heurtent toutefois au manque d’abris de remplacement, documenté par les organisations humanitaires.

Des besoins d’hébergement très supérieurs aux stocks

Le dernier rapport de situation du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies, daté du 5 novembre, donne la mesure de cette pénurie. Au 1er novembre, les besoins recensés atteignaient environ 121 000 tentes et 561 000 bâches. Les stocks disponibles n’étaient que de 2 800 tentes et 76 000 bâches. Ces données décrivent la situation humanitaire antérieure au drame ; elles ne constituent pas un décompte des familles touchées à Deir el-Balah dimanche.

Les équipes humanitaires signalaient également des difficultés de financement, d’approvisionnement et d’entrée des fournitures. Certains acheminements risquaient d’intervenir dans la seconde moitié de l’hiver. Les installations servant à évacuer les eaux de pluie et les eaux usées rencontraient déjà des problèmes de fonctionnement, aggravés par les difficultés d’accès aux pièces et aux consommables nécessaires.

Mettre à l’abri, pas seulement remplacer les toiles

L’effondrement de Deir el-Balah ajoute ainsi un risque mortel aux dégâts provoqués par les intempéries. La distribution de tentes reste indispensable, mais elle doit s’accompagner d’un examen des emplacements, de l’éloignement des talus et de l’aménagement des terrains lorsque cela est possible.

La Défense civile réclame un soutien aux équipes de secours et des solutions d’hébergement permettant d’éviter de nouvelles victimes. Son avertissement porte sur les autres sites exposés : identifier les zones dangereuses et offrir une solution de repli aux familles avant un nouvel épisode de pluie, plutôt que d’attendre un autre effondrement.

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