Les fusées libanaises retrouvent une place à Doha

Les images de la Société libanaise des fusées trouvent une nouvelle place à Doha. L’exposition « Atlas of Cinematic Affinities », présentée par le Doha Film Institute, se tient du 5 novembre 2026 au 31 janvier 2027. Elle fait dialoguer archives et matériaux cinématographiques, avec le travail de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige. Cette présentation revient sur une expérience scientifique née à Beyrouth dans les années 1960. Elle prolonge aussi un livre publié en mai pour les quinze ans de l’institut, sans annoncer de nouvelle projection du documentaire.

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Les fusées libanaises s’invitent à la Biennale du design de Doha par les images du cinéma. Ouverte le 5 novembre, l’exposition « Atlas of Cinematic Affinities » accueille le travail de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige. Elle se tient jusqu’au 31 janvier 2027 dans le quartier de Fereej Al Asmakh. Le projet rappelle une aventure scientifique née à Beyrouth au début des années 1960.

Présentée par le Doha Film Institute, l’exposition accompagne la deuxième édition de Design Doha. Qatar Museums en confie le commissariat à Zaina Bseiso et Nathalie Elmir. Son propos porte sur les matériaux du cinéma : images, sons, gestes, archives et rapports entre mouvement et immobilité.

Les fusées libanaises dans un parcours d’archives

Selon un compte rendu de presse, le parcours montre dans des caissons lumineux des images liées à « The Lebanese Rocket Society ». Ce documentaire de Hadjithomas et Joreige retrouve l’histoire d’un groupe de chercheurs et d’étudiants libanais. Les photographies rejoignent ainsi un ensemble consacré aux liens entre création cinématographique, documents et mémoire.

Cette présence relève d’une exposition consacrée aux matériaux du cinéma. Qatar Museums décrit une circulation entre film, livre et espace. Les images et les sons quittent leur contexte initial pour entrer en relation avec d’autres éléments du parcours.

Le dispositif fait aussi dialoguer, d’après le même compte rendu, des archives afghanes et les travaux du cinéaste Mohannad Yaqubi. La séquence libanaise prend place dans cette approche collective. Les archives deviennent ainsi des objets à regarder, au-delà des récits que les films composent à partir d’elles.

Une recherche née à Haigazian

Les cinéastes situent les débuts de la Société libanaise des fusées à l’établissement arménien Haigazian, à Beyrouth. Le professeur de mathématiques Manoug Manougian y accompagne un groupe d’étudiants. Leur projet vise l’étude et l’exploration scientifiques à travers la conception de fusées.

Dans leurs notes de réalisation, Hadjithomas et Joreige rappellent les lancements de fusées Cedar au cours des années 1960. Un timbre représentant Cedar IV célèbre même le vingt et unième anniversaire de l’indépendance du Liban. Les artistes soulignent l’effacement progressif de cette expérience dans la mémoire collective. Leurs recherches réunissent documents, archives et reconstitutions pour retrouver les traces de cette ambition.

Le travail dépasse le seul documentaire. Le Centre Pompidou conserve notamment une photographie de la série « Lebanese Rocket Society », datée de 2012. Elle appartient au volet « Restaged ». Le musée relie cette œuvre à la mise en scène du transport d’une fusée dans Beyrouth. Sa silhouette rappelle un missile, alors que le projet artistique revient sur une expérience scientifique.

Du livre publié en mai à l’exposition de novembre

L’exposition prolonge une publication que le Doha Film Institute a annoncée le 16 mai 2026 pour ses quinze ans. Les cinéastes sollicités ont partagé des carnets, des documents familiaux et d’autres éléments de leur travail. L’institut indique avoir reçu plus de 8 000 pages de contributions liées à des projets soutenus dans plus de 80 pays.

Ces contributions ont nourri le travail de sélection et de conception du livre. Le passage à l’exposition permet de présenter autrement ces matériaux préparatoires. Zaina Bseiso dirigeait l’édition de la publication et Nathalie Elmir sa conception artistique.

Pour le public libanais, le parcours donne une nouvelle visibilité à des images déjà travaillées par le duo. Ces images voisinent avec les recherches visuelles d’autres cinéastes au sein du même espace. L’exposition reste inscrite au calendrier de Qatar Museums jusqu’au 31 janvier 2027.

Khalil Joreige et Joana Hadjithomas à l’Institut Valencià d’Art Modern, le 5 avril 2017. Portrait d’archives : cette photographie ne montre pas la Biennale de Doha 2026. Photo entière conservée et montage sous CC BY-SA 4.0 : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Juan García / Institut Valencià d’Art Modern, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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