8 novembre 2026
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Sud-Liban, Saïda, Iran : le journal du 8 novembre

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Sud-Liban, Saïda, Iran : le journal du 8 novembre

🇱🇧 Le journal Libnanews du 8 novembre 2026.

Actualisation : depuis la préparation de ce journal, le mandat a été officiellement remis à Gadi Eisenkot le 8 novembre ; le délai de 28 jours a commencé.

Au sommaire : nouvelles frappes au Sud-Liban, appel de Raï à une paix durable, Saïda après les inondations et opération des FSI à Sabra.

Dans la région et le monde : les négociations pour former un gouvernement en Israël, les tensions autour de l’Iran et la coupure électrique à la centrale de Zaporijjia.

Également dans cette édition : les marchés du Golfe, des dégâts sur un immeuble administratif d’Aramco à Riyad et une journée américaine dédiée au bison.

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