Gaza : le bilan atteint 74 640 morts

Le ministère de la Santé à Gaza porte le bilan cumulé à 74 640 morts et 175 947 blessés au 7 novembre 2026. Les hôpitaux ont reçu dix corps en quarante-huit heures, dont deux dépouilles retrouvées, et enregistré 22 blessés. Douze décès ont été ajoutés après validation des dossiers. L’évolution du total ne correspond donc pas au seul bilan de nouvelles attaques. Les secours restent empêchés d’atteindre certaines victimes sous les décombres et sur les routes.

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Le bilan humain à Gaza atteint 74 640 morts et 175 947 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de la Santé à Gaza. Son bulletin du samedi 7 novembre 2026 recense dix corps reçus dans les hôpitaux en quarante-huit heures. Il signale aussi 22 blessés. Il distingue les nouveaux décès, les personnes mortes de leurs blessures et les dépouilles retrouvées. Douze décès supplémentaires ont aussi été intégrés au total après validation des dossiers.

Le décompte comprend six nouveaux décès et deux personnes ayant succombé à leurs blessures. S’y ajoutent deux dépouilles retrouvées. Ces catégories décrivent des situations différentes. Les dix corps enregistrés ne correspondent donc pas à dix personnes tuées lors de nouvelles attaques pendant cette seule période.

Bilan humain à Gaza : douze dossiers ajoutés

Le ministère précise avoir ajouté douze morts au bilan cumulé après avoir complété leurs informations et obtenu leur validation. Cette régularisation intervient depuis la précédente mise à jour administrative, datée du 31 octobre. Elle concerne l’enregistrement des victimes et ne permet pas de dater leur décès du 7 novembre.

Cette précision explique une partie de l’évolution du total. Le bulletin du 5 novembre recensait 74 618 morts, contre 74 640 dans celui du 7 novembre. L’écart de 22 comprend les dix corps reçus par les hôpitaux et les douze dossiers validés. Présenter cette hausse comme le bilan de nouvelles frappes sur les deux derniers jours confondrait les décès récents, les découvertes de dépouilles et les ajouts au registre.

Le nombre cumulé de blessés passe, sur les mêmes bulletins, de 175 925 à 175 947. Cette progression correspond aux 22 blessés déclarés pour les quarante-huit heures couvertes par le dernier communiqué. Les autorités sanitaires ne donnent pas, dans cette publication, de répartition par lieu, âge ou gravité des blessures.

Un décompte distinct depuis le cessez-le-feu

Le ministère publie également une série portant sur la période ouverte par le cessez-le-feu du 11 octobre 2025. Elle atteint 1 610 morts et 5 819 blessés au 7 novembre 2026. Le nombre de dépouilles retrouvées sur cette période s’élève séparément à 849.

Le bulletin du 5 novembre indiquait 1 602 morts et 847 dépouilles retrouvées. Les six nouveaux décès et les deux personnes mortes de leurs blessures expliquent cette hausse de huit. Les deux corps retrouvés portent, eux, le nombre de dépouilles récupérées à 849.

Ces séries couvrent une partie de la période ouverte en octobre 2023. Elles ne s’ajoutent donc pas au bilan global. Elles rendent compte de la persistance des pertes humaines et du travail de recherche des corps après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le communiqué ne détaille pas les circonstances individuelles de chaque décès.

Des victimes restent hors d’atteinte des secours

Les informations médicales diffusées samedi signalent que des victimes se trouvent encore sous les ruines et sur des routes inaccessibles. Les équipes d’ambulanciers et de secours ne peuvent pas toutes les atteindre. Le total publié dépend des corps récupérés, des décès enregistrés et des dossiers validés par les autorités sanitaires.

La découverte d’une dépouille peut intervenir longtemps après la mort de la personne. Son inscription dans un bulletin quotidien renseigne alors sur le moment de sa récupération ou de son enregistrement. Elle ne suffit pas à établir la date de l’attaque qui a causé le décès.

Les chiffres présentés sont ceux des autorités sanitaires de Gaza. Leur dernier bulletin ne fournit ni liste nominative des dix personnes reçues dans les hôpitaux, ni détail des douze dossiers ajoutés. Les recherches restent tributaires de l’accès aux décombres et de la capacité des secours à rejoindre les lieux où des victimes sont encore signalées.

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