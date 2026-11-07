Abbas Alawieh, du Liban au Sénat du Michigan

Abbas Alawieh a remporté le 2e district au Sénat de l’État du Michigan lors du scrutin du 3 novembre 2026. Ce démocrate d’origine libanaise a grandi à Dearborn et travaillé pour plusieurs parlementaires à Washington. Cofondateur du mouvement Uncommitted, il défend un programme consacré aux familles salariées, au logement et à la sécurité routière. Les résultats du comté de Wayne lui attribuent 70,50 % des voix, sous réserve de certification. Son mandat doit commencer en janvier 2027, dans l’assemblée de Lansing.

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Abbas Alawieh a remporté le siège du 2e district au Sénat de l’État du Michigan lors du scrutin du 3 novembre 2026. Ce démocrate d’origine libanaise, ancien collaborateur du Congrès et cofondateur du mouvement Uncommitted, doit rejoindre l’assemblée de Lansing en janvier. Les résultats restent provisoires. Son mandat sera celui d’un élu de l’État, et non d’un sénateur fédéral à Washington.

Le décompte publié le 5 novembre par le comté de Wayne lui attribue 72 311 voix, soit 70,50 % des suffrages. Le républicain Harry Sawicki obtient 27 250 voix, contre 2 743 pour Larry Darnell Betts, candidat du Working Class Party. Le document inclut aussi 266 votes pour des noms inscrits directement sur les bulletins.

Les 89 bureaux du district ont transmis leurs résultats. Le rapport porte cependant toujours la mention « résultats non officiels ». Il faut donc distinguer la victoire annoncée d’Alawieh de la certification définitive du scrutin. Cette précaution concerne les chiffres, susceptibles d’être corrigés durant les vérifications électorales.

Abbas Alawieh, un élu ancré dans la région de Dearborn

La circonscription rassemble Dearborn, Dearborn Heights et Melvindale, ainsi que des secteurs d’Allen Park, de Taylor et de Detroit. C’est dans cet ensemble urbain que le nouveau sénateur a construit sa campagne. Il y a défendu un programme centré sur les familles salariées, les services publics et la sécurité routière.

Alawieh avait franchi une première étape le 4 août, en remportant la primaire démocrate face à Erin Byrnes. Sa victoire de novembre lui ouvre désormais un mandat de quatre ans. Il succédera dans le district à la démocrate Sylvia Santana, qui figurait parmi ses soutiens pendant la campagne.

Son implantation locale s’accompagne d’un parcours universitaire dans le Michigan. Ancien élève du lycée Fordson, il a obtenu un premier diplôme à l’université du Michigan en 2014. Il est également diplômé de son école de santé publique depuis 2017. L’université le recense parmi les bénéficiaires du programme de bourses Brehm.

Des attaches libanaises revendiquées

Abbas Alawieh a souvent évoqué ses attaches libanaises. Il a vécu au Liban jusqu’à l’âge de six ans et conserve des liens familiaux avec le sud du pays. Son père est libanais.

Le 4 novembre, la municipalité d’Arnoun a salué sa victoire dans un communiqué. Elle l’a présenté comme un enfant de la localité et du Sud-Liban. Ce message de félicitations inscrit son élection dans une histoire d’émigration qui relie des familles du sud libanais à la région de Detroit.

Une expérience revient dans ses récits de jeunesse : la guerre de 2006. Âgé de quinze ans, Alawieh rendait visite à sa grand-mère au Liban lorsque les combats ont éclaté. Il a raconté avoir passé plusieurs jours dans un sous-sol pendant les bombardements. Il décrit cet épisode comme une étape décisive de son engagement politique.

Après son élection, il a de nouveau exprimé sa solidarité avec les habitants du Liban-Sud. Dans un entretien diffusé le 5 novembre, il a aussi encouragé les diasporas arabes à participer à la vie politique. Pour lui, cet engagement doit porter sur les besoins quotidiens des électeurs autant que sur les conflits qui touchent leurs familles.

Un parcours dans les coulisses du Congrès

Avant de briguer un mandat, Alawieh a travaillé pour plusieurs élus démocrates à Washington. Il a été collaborateur législatif d’Andy Levin et de Rashida Tlaib, puis directeur de cabinet de Cori Bush. Cette expérience lui a donné une connaissance du travail parlementaire, de la préparation des textes et des négociations politiques.

Il a notamment participé au travail de l’équipe de Cori Bush sur la protection des locataires pendant la pandémie. Lors de sa campagne, il a mis en avant cette expérience pour défendre un accès plus large au logement. Il a aussi revendiqué son travail sur l’éducation et les droits des salariés.

Ce passage au Congrès ne constituait pas un mandat électif. Alawieh y travaillait au service de parlementaires. Son élection dans le Michigan marque donc un changement de responsabilité : il devra désormais voter lui-même les textes et répondre directement aux habitants de sa circonscription.

La visibilité nationale du mouvement Uncommitted

Le grand public américain l’a surtout découvert avec Uncommitted, le mouvement des électeurs démocrates « non engagés » lors de la présidentielle de 2024. Cofondateur de cette mobilisation, Alawieh contestait le soutien américain à la guerre menée à Gaza. Il cherchait à obtenir un changement de politique au sein du Parti démocrate.

Il a participé à la convention démocrate de Chicago comme délégué en 2024. Les organisateurs demandaient notamment une place pour une voix palestino-américaine à la tribune. Alawieh défendait également une évolution de la politique américaine sur les livraisons d’armes à Israël. Cette mobilisation l’a placé au cœur d’un désaccord public avec la direction du parti.

Sa candidature au Sénat du Michigan a ensuite associé cet engagement à des revendications locales. Dans ses interventions de campagne, il insistait sur la nécessité d’écouter tous les habitants du district. Il présentait son expérience militante et son travail dans les institutions comme deux moyens complémentaires d’obtenir des résultats.

Santé, logement et routes au programme

Son programme propose de développer l’accès aux soins et à la garde d’enfants, de relever le salaire minimum et de renforcer les syndicats. Sur le logement, il défend la protection des locataires et la construction d’habitations abordables. Il souhaite également améliorer l’accès à un conseil juridique lors des procédures d’expulsion.

La circulation occupe une place distincte dans ses propositions. Alawieh veut soutenir la réparation des routes et les aménagements qui réduisent la vitesse. Il propose aussi d’investir dans les transports collectifs, les cheminements piétons et les pistes cyclables protégées. Ces mesures relèvent d’un programme de campagne, pas de décisions déjà adoptées.

Ses soutiens ont réuni plusieurs composantes démocrates. Sa campagne affichait l’appui du sénateur Bernie Sanders, de la gouverneure Gretchen Whitmer et du maire de Dearborn, Abdullah Hammoud. Elle recensait aussi des organisations syndicales, dont des représentants des pompiers, des électriciens et des salariés de l’hôtellerie.

Un mandat à Lansing à partir de janvier

Le Sénat du Michigan compte 38 membres. Avec la Chambre des représentants de l’État, il examine les lois et le budget du Michigan. Il exerce également un contrôle sur l’exécutif et intervient dans la confirmation de certaines nominations. Alawieh participera donc aux décisions de l’État concernant notamment les infrastructures et les services publics.

Cette fonction ne lui donne pas de vote au Congrès fédéral sur l’aide extérieure ou la politique militaire américaine. Ses positions internationales pourront nourrir son expression politique. Ses pouvoirs législatifs s’exerceront dans le cadre du Michigan. Les mandats issus du scrutin de novembre doivent commencer le 1er janvier 2027, après les vérifications et la certification des résultats.

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