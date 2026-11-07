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Liban-Koweït : Aoun mise sur les investissements

· 2 min de lecture · 22 vues

Joseph Aoun a reçu le 6 novembre à Baabda Georges Fayyad et les partenaires koweïtiens de Uniterminals. Le groupe a présenté ses activités pétrolières et de stockage ainsi que ses projets de développement au Liban. Le président souhaite renforcer les investissements communs et la confiance. Aucun montant, chantier précis ou calendrier n’a été rendu public. Les emplois supplémentaires évoqués restent un objectif, tandis que les garanties mentionnées par Aoun ne constituent pas un engagement financier annoncé de l’État envers l’entreprise.

Joseph Aoun sur une photographie d’archives ; investissements libano-koweïtiens et réception de Uniterminals.
Portrait photographique d’archives de Joseph Aoun. Date de prise de vue non renseignée. Cette photographie ne représente pas la rencontre du 6 novembre 2026. © Archives Libnanews ; photographe individuel non renseigné
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Joseph Aoun veut développer les investissements libano-koweïtiens au-delà des relations commerciales existantes. Le président a reçu le 6 novembre à Baabda Georges Fayyad, président du conseil d’administration de Uniterminals, ainsi que des administrateurs représentant les partenaires koweïtiens de l’entreprise. La délégation a présenté ses activités pétrolières et de stockage, puis ses projets de développement au Liban.

Les investissements libano-koweïtiens au cœur des échanges

Aoun a mis en avant les compétences humaines et la situation géographique du pays. Il souhaite que les entreprises libanaises et koweïtiennes développent des projets communs, fondés sur le partage des compétences et des moyens. Il a aussi rappelé le soutien historique du Koweït au Liban.

Georges Fayyad et les membres de la délégation ont présenté la création d’emplois supplémentaires comme un objectif de leur développement. La présidence mentionne leur volonté d’accroître leurs investissements, sans décrire de chantier particulier.

La confiance, condition des projets

Le président a insisté sur l’amélioration de l’environnement économique et les garanties susceptibles d’encourager les investisseurs. Ce discours n’annonce pas une garantie financière du Trésor à Uniterminals. Le compte rendu ne fait état d’aucun contrat signé, montant, calendrier de réalisation ou nombre de postes.

La rencontre ouvre ainsi une discussion avec des partenaires identifiés, déjà engagés dans l’entreprise. Les prochains éléments attendus concernent la nature des investissements retenus, leur financement et les étapes de leur mise en œuvre.

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