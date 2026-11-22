La Bibliothèque nationale de France et une université américaine cataloguent deux disques de Wadih el-Safi, l’un édité par Pathé, l’autre par Alamphon. Leurs notices montrent ce qu’on peut établir sur ces éditions et pourquoi conserver un support, identifier une version et obtenir le droit de diffuser sont des démarches différentes.

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À Paris, un 78-tours de Wadih el-Safi figure au catalogue de la Bibliothèque nationale de France sous une référence Pathé. En Caroline du Nord, une archive de la diaspora libanaise décrit un autre disque, édité par Alamphon. Ces notices montrent par où commencer pour documenter le répertoire du chanteur : identifier les éditions qui ont circulé, sans les confondre avec les enregistrements originaux ni présumer qui peut les diffuser.

Le 20 novembre, le ministère libanais de l’Information a rendu compte d’un entretien entre Paul Morcos et Georges el-Safi, fils du chanteur. Celui-ci a dit avoir abordé la conservation des enregistrements, les droits associés et l’accès du public. Le ministère n’a annoncé dans ce compte rendu ni transfert d’archives, ni budget, ni mise en ligne. Les catalogues consultables donnent déjà un aperçu concret du travail qu’un inventaire pourrait accomplir.

Deux disques, deux références

La BnF décrit un 78-tours de 25 centimètres portant la référence Pathé PAM1501. Sa notice d’ʿAllūma Llūma, classée comme danse, mentionne Wadih el-Safi au chant, accompagné par un orchestre et des chœurs. La date de 1956 se rapporte au dépôt légal indiqué dans la notice, pas à une séance de studio dont on connaîtrait la date. Une cote permet de retrouver l’exemplaire au département audiovisuel.

À l’université d’État de Caroline du Nord, le Centre Moise A. Khayrallah d’études sur la diaspora libanaise documente pour sa part un disque Alamphon de dix pouces à 78 tours. Sa notice intitule les deux faces Allomah Illomah et ne date pas l’édition. La proximité des titres rend le rapprochement instructif, mais les notices ne suffisent pas à établir qu’il s’agit de la même prise de son. Elles ne disent pas non plus où se trouverait la source utilisée pour presser l’un ou l’autre disque.

Les 38 notices liées à la vedette d’autorité de Wadih el-Safi à la BnF comprennent 36 enregistrements sonores et deux documents d’images animées. Ce décompte décrit l’état d’un catalogue, pas 38 chansons ni l’intégrale du chanteur. On y croise des graphies différentes de son nom et des crédits qui changent selon les parutions. Un inventaire de travail devrait conserver ces variantes, avec la marque, la référence du disque, la face et la nature de la date renseignée, pour que des documents différents ne soient pas réunis par erreur sous un titre unique.

Conserver une copie ne donne pas le droit de la rediffuser

La fiche nord-américaine est assortie d’un MP3. Sa mention de droits indique que le donateur conserve les droits qu’il contrôle et que le centre peut autoriser certains usages non commerciaux, notamment de recherche ou d’enseignement. L’accès au fichier ne vaut pas autorisation de l’intégrer à une publication ou de le rééditer. Au Liban aussi, la loi distingue les droits attachés à l’œuvre des droits voisins des interprètes, des producteurs d’enregistrements et des diffuseurs. Cela ne dit pas qui détient aujourd’hui les droits de chaque version de la chanson.

Les recommandations de l’Association internationale des archives sonores et audiovisuelles distinguent par ailleurs le fichier de conservation d’une copie éventuellement traitée pour faciliter l’écoute. Un catalogue public peut décrire une édition, la localiser et signaler ses conditions d’accès sans mettre le son en ligne. C’est une première étape concrète : les chercheurs et les auditeurs savent de quelle version il est question, tandis que la conservation du support et les autorisations de diffusion peuvent être examinées séparément.

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