Le 15 février 1898, le cuirassé USS Maine explose dans le port de La Havane. Les commissions américaine et espagnole divergent sur la cause du naufrage. Leur désaccord ne freine pas la marche vers la guerre. Retour sur les semaines qui ont conduit Washington à intervenir à Cuba contre Madrid. Le traité de Paris, signé en décembre, laisse Cuba sous occupation américaine provisoire et fait passer Porto Rico, Guam et les Philippines sous souveraineté américaine.

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Le 15 février 1898, le cuirassé américain USS Maine explose dans le port de La Havane. La cause de l’explosion de l’USS Maine reste discutée. Dans une Cuba déjà en guerre pour son indépendance, la catastrophe accélère la confrontation entre Washington et Madrid. Deux mois plus tard, les États-Unis entrent dans un conflit qui va de la mer des Caraïbes au Pacifique.

Le jour où la guerre a basculé, épisode 1.

Dans la nuit du 15 février 1898, le commandant Charles Sigsbee télégraphie à Washington. Le Maine a explosé à 21 h 40 dans le port de La Havane. Des survivants se trouvent à bord d’un navire de guerre espagnol et d’un vapeur américain. Il y a de nombreux blessés. Sigsbee ignore encore le sort de deux officiers. Sur le point qui va bientôt occuper les premières pages, il ne formule aucune accusation. Il demande au contraire que l’opinion suspende son jugement.

La première dépêche laisse ainsi côte à côte deux faits que la suite du récit sépare souvent : un bâtiment de guerre américain vient d’être détruit dans un port sous autorité espagnole, et des marins espagnols portent secours à son équipage. À Washington, le naufrage devient une question de politique étrangère. À La Havane, il faut d’abord compter les rescapés et les morts. Le naufrage coûte la vie à 266 hommes.

Avant l’USS Maine, Cuba est déjà en guerre

Lorsque l’USS Maine entre dans la baie de La Havane le 25 janvier, l’insurrection indépendantiste cubaine dure depuis près de trois ans. Elle a repris en 1895. Les insurgés veulent mettre fin à la domination espagnole ; Madrid cherche à garder l’île. Il existe donc déjà une guerre, avec ses propres combattants et ses propres objectifs, avant que le cuirassé américain ne devienne le symbole d’une autre.

La politique de reconcentration menée sous le général Valeriano Weyler avait forcé une partie de la population rurale à se replier vers des localités contrôlées par l’armée espagnole. Elle a contribué à une crise de faim et de maladie. L’offre d’autonomie dont Madrid attend un apaisement ne répond pas à la revendication centrale des indépendantistes. Pour le gouvernement cubain insurgé, il ne s’agit pas de réaménager le pouvoir espagnol, mais de s’en affranchir.

Les États-Unis ont leurs propres raisons de suivre le conflit. Cuba se trouve à proximité de la Floride, des citoyens américains vivent sur l’île et la guerre perturbe des échanges auxquels Washington accorde de l’importance. L’envoi du navire, que Washington présente comme une visite amicale, doit signaler que les États-Unis entendent protéger leurs ressortissants et leurs biens. En février, Sigsbee peut encore écrire que ses rapports officiels avec les Espagnols sont bons. Cette appréciation ne dit pas ce qui s’est passé le 15 ; elle rappelle que l’arrivée du bâtiment n’était pas une déclaration de guerre.

Deux commissions et aucune responsabilité établie

L’épave offre des traces, mais pas un récit que chacun lirait de la même façon. Une commission navale américaine, présidée par le capitaine William T. Sampson, entend les survivants et exploite les constatations effectuées sur le bâtiment. Elle conclut en mars qu’une mine extérieure a déclenché une explosion à bord. Puis elle pose une limite nette à son verdict : les éléments recueillis ne permettent d’attribuer la destruction à personne.

Dans le rapport, la mine est donc une conclusion sur l’origine physique supposée du sinistre, pas une preuve contre le gouvernement espagnol. La différence est essentielle. Même si l’on accepte la première proposition, elle ne permet pas d’établir qui aurait agi, pour quel motif, ni sur ordre de qui. La commission ne franchit pas ce pas.

Les autorités espagnoles poursuivent leur propre enquête. Leur commission écarte l’hypothèse d’une explosion venue de l’extérieur et penche vers une cause interne. Elle concède toutefois que son accès limité à l’intérieur de l’épave l’empêche de déterminer cette cause. Washington avait refusé une enquête conjointe. Les deux démarches produisent ainsi des interprétations opposées du naufrage, avec des possibilités d’examen inégales. Elles ne démontrent pas davantage une responsabilité humaine identifiable.

Le désaccord survit à la guerre. En 1911, une seconde commission américaine profite des travaux de dégagement du bâtiment pour reprendre l’examen. Elle maintient l’hypothèse d’une mine, mais revient sur une partie du raisonnement de 1898. En 1976, l’amiral Hyman Rickover publie une nouvelle étude fondée notamment sur les dossiers et les photographies des investigations antérieures. Son équipe privilégie un accident interne et juge plausible un incendie de charbon. Les enquêteurs travaillent sur des traces anciennes et ne peuvent observer l’instant du sinistre. L’hypothèse de l’accident reste une interprétation des traces, pas un verdict définitif.

Des manchettes au vote du Congrès

La prudence de Sigsbee ne tient pas deux jours dans une partie de la presse américaine. Le 17 février, le New York Journal présente déjà le désastre comme un acte hostile imputable à l’Espagne. Sa une promet une récompense de 50 000 dollars pour aider à identifier des responsables. La commission Sampson n’a alors pas rendu son rapport. La page ne révèle rien sur la cause : elle montre à quelle vitesse l’idée d’une attaque s’impose dans un journal qui milite pour une réaction américaine.

Il serait tentant d’en conclure qu’une campagne de presse suffit à faire la guerre. Les dates racontent autre chose. Entre le télégramme de Sigsbee et la déclaration américaine, plus de deux mois s’écoulent. Pendant ce temps, diplomates, élus et gouvernement discutent de l’avenir de Cuba. L’explosion les presse de trancher ; elle ne met pas fin aux négociations. Elle donne surtout à un débat qui portait sur une guerre voisine un événement américain à placer au premier plan.

Le 11 avril, le président William McKinley demande au Congrès le pouvoir d’intervenir par la force à Cuba. Il invoque la détresse de la population, la protection des citoyens américains, les dommages causés au commerce et le risque d’une crise permanente à proximité des États-Unis. Il cite aussi le Maine. Son argument n’est pas que l’Espagne a été reconnue coupable : il se sert de la destruction du navire pour présenter la situation sur l’île comme devenue intenable.

La résolution signée le 20 avril demande à Madrid de renoncer à son autorité sur Cuba et d’en retirer ses forces. Le texte contient aussi un engagement : les États-Unis déclarent ne pas vouloir conserver la souveraineté ni le contrôle de Cuba après sa pacification. Le lendemain, Madrid rompt les relations diplomatiques. Le 25 avril, le Congrès américain constate officiellement l’état de guerre, en lui donnant effet à compter du 21. C’est ce vote, et non la nuit du naufrage, qui fixe la date retenue par Washington.

À Paris, la paix dépasse largement Cuba

Le 1er mai, la flotte de George Dewey défait l’escadre espagnole dans la baie de Manille. La guerre déclarée sur fond de crise cubaine atteint ainsi le Pacifique dès ses premières semaines. Mais les Philippines, elles non plus, n’entrent pas dans l’histoire avec l’arrivée des Américains : des indépendantistes philippins combattent déjà la domination espagnole. Ils ne se battent pas pour que l’archipel change de puissance coloniale.

Le texte signé à Paris le 10 décembre 1898 dit précisément en quoi les issues diffèrent. L’Espagne renonce à sa souveraineté sur Cuba, où le traité organise les obligations des États-Unis pendant leur occupation de l’île. En revanche, elle cède Porto Rico et Guam aux États-Unis. Elle leur cède aussi les Philippines, contre un versement de 20 millions de dollars prévu par le traité. Le renoncement à Cuba et les cessions des autres territoires figurent dans des articles différents : l’île n’est pas transférée aux États-Unis au même titre que les trois autres.

À Cuba, l’occupation américaine se poursuit jusqu’en 1902. L’établissement de la République ne met pas fin à l’asymétrie créée par la guerre : l’amendement Platt encadre la nouvelle relation et ménage à Washington un droit d’intervention. Dans les Philippines, le basculement est plus immédiat. Le 4 février 1899, les forces américaines et celles des indépendantistes philippins s’affrontent. Le Sénat des États-Unis ne donne son accord au traité que deux jours plus tard. La guerre contre l’Espagne a trouvé son règlement à Paris. À Manille, les combats reprennent, cette fois entre les soldats américains et les indépendantistes philippins.

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