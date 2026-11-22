René Moawad a exercé la présidence du Liban pendant dix-sept jours, entre son élection le 5 novembre 1989 et son assassinat le 22 novembre. Pour le 37e anniversaire de sa mort, son discours d’investiture éclaire les priorités de ce mandat interrompu : réconciliation, reconstruction et autorité de l’État. Les archives présidentielles rappellent aussi qu’il n’a jamais rejoint Baabda. Deux messages de François Mitterrand témoignent du soutien français, puis du deuil provoqué par sa disparition, sans désigner les responsables de l’attentat.

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Le 22 novembre 1989, un attentat contre son convoi à Beyrouth met fin à la présidence de René Moawad. Élu le 5 novembre, il n’aura exercé que dix-sept jours. Pour le 37e anniversaire de son assassinat, son discours d’investiture permet de revenir sur une ambition précise : réconcilier les Libanais et rétablir l’autorité de l’État après les accords de Taëf.

René Moawad : une réconciliation sans exclusion

Le 5 novembre, le nouveau président s’engage à appliquer le document d’entente nationale. Il appelle à une réconciliation ouverte à tous, y compris à ceux qui refusent d’y participer. Il annonce un gouvernement de concorde nationale et demande de renoncer au recours aux armes.

Son programme associe sécurité et reconstruction. Il évoque le retour des déplacés, la remise en état des destructions et le rétablissement de la souveraineté. La collecte des armes détenues hors des forces légales figure également parmi ses engagements. Il s’agit des objectifs formulés à son entrée en fonctions, non d’un bilan de réalisations accomplies pendant son bref mandat.

Un président qui n’a jamais rejoint Baabda

L’histoire officielle du palais présidentiel rappelle une limite très concrète : René Moawad n’a jamais rejoint Baabda. La présidence retrouvée ne signifiait donc pas le retour à un fonctionnement institutionnel ordinaire. Le palais avait subi les combats et la crise du pouvoir restait ouverte.

La chronologie distingue bien l’élection et l’assassinat. La première intervient le 5 novembre ; le second survient le 22, jour de la fête de l’Indépendance. Les confondre ferait disparaître l’intervalle pendant lequel Moawad a effectivement exercé la fonction et présenté son projet politique.

De l’appui diplomatique aux condoléances

Deux messages français encadrent ces dix-sept jours. Le 5 novembre, François Mitterrand félicite Moawad et lui assure l’appui de la France. Il lie ce soutien au rétablissement de la souveraineté libanaise.

Le 22 novembre, son message à la veuve du président devient un texte de condoléances. Mitterrand rappelle l’espoir suscité par l’élection et les risques assumés par Moawad. Ces archives témoignent du soutien français de l’époque ; elles ne constituent pas une conclusion judiciaire sur les responsables de l’attentat.

Le 24 novembre 1989, Elias Hraoui lui succède. Il commence lui aussi son mandat hors de Baabda, d’abord dans une caserne à Ablah, puis dans une résidence provisoire à Beyrouth. Son installation dans le palais reconstruit n’interviendra qu’en juillet 1993.

Façade de l’aéroport René-Moawad, photographie d’archives de la banque Libnanews. Date de prise de vue non documentée. Illustration : cette image ne représente ni la séance de 1989 ni l’attentat. Crédit : banque d’images Libnanews.

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