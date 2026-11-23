Le Conseil national des salaires égyptien a approuvé le passage à 8 500 livres mensuelles dans le privé au 1er janvier. Le minimum horaire de 34 livres nettes vise certains contrats. La hausse du seuil légal ne suffit pas à déterminer l’évolution du pouvoir d’achat ni le montant effectivement payé.

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En Égypte, le Conseil national des salaires a approuvé le 15 novembre un minimum mensuel de 8 500 livres égyptiennes pour les salariés du privé à compter du 1er janvier 2027. La hausse atteint 1 500 livres par rapport au seuil de 7 000. Elle ne dit pas, à elle seule, combien un salarié recevra sur son compte ni ce que son salaire lui permettra d’acheter.

Trois montants qui répondent à trois règles

Le plancher mensuel augmente d’environ 21,4 % en valeur nominale. Le Conseil a aussi approuvé un minimum de 34 livres nettes par heure pour le travail temporaire par nature ou à temps partiel. La précision « nettes » porte sur ce taux horaire. Le communiqué gouvernemental ne présente pas les 8 500 livres mensuelles comme une somme nette garantie après déductions.

La hausse périodique annuelle relève d’un troisième calcul : le Conseil fixe un minimum de 3 % du salaire pris en compte pour l’assurance sociale et d’au moins 350 livres. Le communiqué rattache cette mesure à l’exercice comptable 2027 de chaque établissement. Ce n’est ni un nouveau minimum horaire, ni un supplément forfaitaire à ajouter d’office à tous les bulletins de paie de janvier.

Les règles du secteur public sont distinctes. Le décret publié en juillet 2026 prévoit des planchers selon le grade dans les services de l’État et les organismes publics visés. Le montant annoncé pour le privé ne remplace pas ce barème.

Pour mesurer le gain réel, il faudra comparer les bonnes périodes

Les prix à la consommation ont augmenté de 12,7 % sur douze mois dans les zones urbaines en octobre 2026, d’après les données de l’institut statistique reprises par la banque centrale. Sur un mois, ils augmentaient de 0,7 %. Le ralentissement de l’inflation n’est donc pas une baisse du niveau des prix.

Il serait trompeur de soustraire le taux d’octobre à la hausse du minimum de janvier pour annoncer un gain de pouvoir d’achat. Les périodes ne coïncident pas, et les dépenses d’un ménage ne suivent pas toujours le panier urbain moyen. Il faudra mesurer les prix sur la même période que le salaire effectivement versé, après déductions. De même, les 26,5 millions de personnes travaillant dans le privé en 2025 que cite le gouvernement ne constituent pas un décompte de salariés payés au minimum ou automatiquement bénéficiaires.

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