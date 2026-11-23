Nvidia a annoncé lundi 23 novembre le retour de Jensen Huang à sa tête. Votée à l’unanimité, sa réintégration a pris effet dimanche 22, selon le document déposé auprès du régulateur boursier américain. Colette Kress conserve la direction financière et Harvey Jones préside toujours le conseil. L’entreprise ne clôt pas pour autant son enquête indépendante. La justice californienne a, de son côté, demandé des documents pour vérifier ce que Nvidia savait et ce qu’elle avait dit aux investisseurs.

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Nvidia a annoncé lundi 23 novembre le retour de Jensen Huang à sa tête. Le conseil d’administration a réintégré le cofondateur dès le dimanche 22 novembre, avec effet immédiat, comme président, directeur général et administrateur. L’enquête interne qui avait précédé son départ se poursuit.

Le conseil de Nvidia revient sur sa décision

Le formulaire 8-K déposé lundi auprès du régulateur boursier américain date la décision et sa prise d’effet du dimanche 22 novembre. Le conseil a voté à l’unanimité après plusieurs échanges avec Jensen Huang. Harvey C. Jones, qui reste président du conseil, a déclaré que les administrateurs lui faisaient confiance pour diriger le groupe. Colette Kress quitte la direction générale par intérim, mais reste directrice financière, un poste qu’elle a continué d’occuper pendant l’intérim.

Le vote marque un changement de position en moins d’une semaine. Le 17 novembre, à l’ouverture de la conférence de présentation des résultats trimestriels, Harvey Jones avait indiqué que le conseil n’entendait pas rétablir Huang dans ses fonctions de directeur général. Nvidia avait alors confié à un cabinet de recrutement la recherche d’un successeur. Le départ de Huang avait été annoncé publiquement le 12 novembre. Selon le document déposé auprès du régulateur boursier américain, le conseil avait accepté sa démission la veille, avec effet immédiat.

Deux enquêtes distinctes de la décision de réintégrer Huang

Nvidia indique que le conseil a recueilli l’avis de hauts responsables américains. Les administrateurs disent estimer, au vu de ces échanges, que le retour de Huang ne présente pas de risque pour la sécurité nationale. Leur communiqué ne nomme pas les responsables consultés. Cette appréciation porte sur sa réintégration ; elle n’établit pas ce qui s’est produit avant son départ.

Le 8 novembre, le conseil avait annoncé une enquête indépendante après des informations de presse selon lesquelles Huang aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Un comité d’administrateurs indépendants et ses avocats poursuivront cet examen jusqu’à son terme, précise Nvidia. Huang s’est engagé à coopérer. Le groupe ne publie pas de conclusions établissant une opération d’espionnage ou une fuite d’informations.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a adressé le 19 novembre une injonction de produire des informations à Nvidia. Ses services cherchent à déterminer si des puces avancées ou des informations confidentielles ont été transférées en Chine et si l’entreprise a induit le public ou les investisseurs en erreur. Cette demande de documents ne constitue ni une accusation pénale ni un constat d’infraction. La décision du conseil de Nvidia ne met pas fin à cette procédure.

Nvidia ouvre un poste de responsable de la conformité

Le groupe a annoncé lundi qu’il recrutait un responsable de la conformité pour l’ensemble de ses activités, qui rendra compte au comité des nominations et de la gouvernance. C’est une fonction nouvelle, distincte du comité permanent de sécurité nationale et de contrôle des exportations annoncé le 17 novembre. Cette instance supervise les risques liés au commerce international ; le comité chargé de l’enquête sur Huang a, lui, pour tâche d’examiner les faits qui ont motivé son ouverture.

Nvidia dit qu’elle continuera de coopérer avec les autorités. L’entreprise n’a annoncé ni date pour les conclusions de l’enquête indépendante, ni nomination au nouveau poste de responsable de la conformité.

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