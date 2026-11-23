Après 16 342 tonnes d’huile d’olive mesurées en 2025, les pressoirs jordaniens prévoient un rebond. Le syndicat tablait en octobre sur 30 000 tonnes et un bidon de 16 kilos entre 90 et 110 dinars. Cette fourchette ne vaut pas prix national. Le festival ouvre le 26 novembre à Amman.

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En Jordanie, la filière de l’huile d’olive anticipe un rebond après une petite récolte en 2025. Le syndicat des propriétaires de pressoirs et des producteurs a estimé la nouvelle production à environ 30 000 tonnes lors de sa présentation du 14 octobre. Ce sont des prévisions de début de campagne, pas le résultat du recensement des pressoirs. Le rendez-vous national de commercialisation s’ouvre le 26 novembre à Amman.

Une prévision de prix, pas une moyenne des achats

Le syndicat avait annoncé une fourchette indicative de 90 à 110 dinars jordaniens pour le bidon de 16 kilogrammes. Cela représente environ 5,63 à 6,88 dinars le kilogramme, avant tout écart lié à la catégorie ou au circuit de vente. La fourchette date d’octobre. Elle ne constitue ni un tarif obligatoire, ni une moyenne représentative des prix de novembre.

Le poids importe pour comparer deux offres. Un bidon commercialisé par kilogrammes ne saurait être comparé directement à une bouteille étiquetée en litres. Il faut aussi regarder la catégorie d’huile et distinguer le paiement au comptant d’une offre échelonnée. Les prix affichés par un seul acteur ne permettent pas de savoir combien paient en moyenne les ménages du pays.

Le ministère de l’Agriculture, la fédération des agriculteurs et le syndicat des pressoirs ont conclu un accord de commercialisation distinct. Il permet aux ministères et organismes publics participants de proposer des bidons de 8 ou 16 kilogrammes à leurs employés et à leur famille, au comptant ou avec un paiement étalé sur huit mois. Ce circuit n’établit pas le prix de détail national.

Les pressoirs avaient produit 16 342 tonnes en 2025

L’Office jordanien des statistiques a mesuré 16 342 tonnes d’huile à la campagne 2025, contre 35 828 la saison précédente. Le résultat se situait également sous la moyenne de 24 923 tonnes pour les années 2012 à 2024. La prévision syndicale de 30 000 tonnes pour 2026-2027 signalerait une reprise si elle se confirme, sans retrouver pour autant le niveau de la saison qui a précédé 2025. Comparer une prévision à un bilan éclaire l’échelle du changement, pas son résultat final.

Le Centre national de recherches agricoles annonce que le 26e festival de l’olive et l’exposition de produits ruraux débuteront le 26 novembre au centre des expositions de Mecca Mall. Il prévoit dix jours et indique que l’accès des exposants est soumis à des exigences sanitaires et à des contrôles de la qualité de l’huile. C’est un débouché pour les producteurs, pas un observatoire des prix de tout le pays.

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