Retraités du privé : 200 milliards toujours réclamés

Le syndicat des enseignants réclame le versement de 200 milliards de livres au Fonds des indemnités du personnel des écoles privées. Dans son appel du 12 novembre, il affirme que cette aide, votée et publiée au Journal officiel, n’a toujours pas été décaissée. Il sollicite Yassine Jaber et les trois présidences. Cette enveloppe reste distincte des 450 milliards complémentaires demandés dans le budget de 2027, et ne constitue pas une allocation individuelle déjà versée aux pensionnés.

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Le syndicat des enseignants a relancé, le 12 novembre, sa demande de versement de 200 milliards de livres libanaises au bénéfice des retraités du privé. Il interpelle le ministre des Finances Yassine Jaber sur une aide qu’il présente comme votée et publiée au Journal officiel depuis plus de trois mois, mais toujours non décaissée.

Cette somme représente une partie des 650 milliards réclamés pour améliorer les pensions. Le syndicat sollicite aussi l’intervention du président de la République, du président du Conseil et du président de la Chambre. Son appel porte sur l’exécution du financement, et non sur l’annonce d’une nouvelle allocation individuelle.

Retraités du privé : une demande de paiement immédiat

Dans son communiqué, l’organisation décrit des pensions mensuelles ne dépassant pas 200 dollars, malgré leur multiplication par neuf. Elle invoque les dépenses de nourriture, de médicaments et d’hospitalisation pour demander une intervention urgente. Ces montants constituent le constat avancé par le syndicat, et non un barème détaillé applicable à chaque pensionné.

La revendication vise le Fonds des indemnités des membres du personnel enseignant des écoles privées. Le crédit de 200 milliards doit soutenir cet organisme. Il ne correspond donc pas à une somme directement promise à chaque retraité. L’appel du 12 novembre ne précise ni une répartition individuelle ni une date de paiement acquise.

Un financement passé par plusieurs étapes

Le dossier dispose d’une longue histoire parlementaire. Le 11 décembre 2025, la commission des Finances et du Budget avait approuvé le projet transmis par le décret 1408 du 30 septembre 2025. Celui-ci prévoyait un crédit supplémentaire de 200 milliards de livres dans le budget de 2025, destiné à couvrir le déficit du Fonds.

Le président de la commission, Ibrahim Kanaan, avait alors expliqué qu’un dispositif antérieur de 650 milliards n’avait pas été exécuté. Le gouvernement avait remanié le montant pour le ramener à 200 milliards. À cette date, le texte devait encore passer devant l’assemblée plénière : le vote en commission ne valait pas adoption définitive.

L’adoption du crédit par les députés a ensuite été rapportée en juillet 2026. Le texte s’appuyait sur l’article 41 de la loi du 15 juin 1959 organisant le personnel enseignant des établissements privés. L’aide était présentée comme une contribution au déficit de la caisse, pas comme une réforme générale du calcul des retraites.

Les 450 milliards restants, un second dossier

Le 1er octobre, le syndicat avait déjà réclamé la libération des 200 milliards. Il demandait parallèlement d’inscrire les 450 milliards restants dans le projet de budget de 2027, avec un engagement explicite de versement. Ces deux démarches restent distinctes : transférer une enveloppe approuvée et obtenir les crédits complémentaires.

La relance de novembre montre que le syndicat considère toujours la première étape comme inachevée. Il demande aux autorités de faire aboutir les procédures de décaissement plutôt que de renouveler une promesse. Aucun calendrier de transfert confirmé par le ministère des Finances n’accompagne cette nouvelle intervention syndicale.

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