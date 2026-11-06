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Générateurs : quatre saisies à Beyrouth

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Quatre générateurs supplémentaires ont été saisis à Beyrouth jeudi 5 novembre, annonce le ministère de l’Économie et du Commerce. Le bilan atteint ainsi 62 saisies depuis le début de l’année 2026. Le ministère place la protection des abonnés au centre de son intervention, sans préciser les quartiers concernés, les exploitants visés ni les infractions relevées. Son communiqué ne détaille pas non plus les modalités de maintien du service après les saisies. Il n’annonce aucun nouveau tarif de l’électricité produite par les générateurs.

Générateur électrique à l’extérieur d’un bâtiment, archives Libnanews.
Générateur électrique, photographie d’archives Libnanews. Cette image ne représente pas la saisie du 5 novembre 2026. © Libnanews
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Le ministère de l’Économie et du Commerce a annoncé, jeudi 5 novembre, la saisie de quatre générateurs supplémentaires à Beyrouth. Ces opérations portent à 62 le nombre de générateurs saisis depuis le début de l’année 2026, selon son communiqué.

Le ministère présente ces mesures comme une action de protection des abonnés. Il affirme que leurs droits constituent une ligne rouge et annonce qu’il ne fera preuve d’aucune tolérance envers les contrevenants.

Générateurs : un bilan national de 62 saisies

Les quatre saisies annoncées jeudi concernent Beyrouth. Le total de 62 porte, lui, sur l’ensemble des opérations comptabilisées depuis janvier. Le communiqué n’en donne pas la répartition géographique et ne permet pas d’attribuer ce bilan annuel à la seule capitale.

La communication du ministère reste brève. Elle ne précise ni les quartiers visés par les dernières interventions, ni l’identité des exploitants. Elle ne décrit pas non plus les infractions constatées dans chacun des quatre cas.

Les conditions de service restent à préciser

Aucune indication n’est fournie sur les modalités de fonctionnement des installations après leur saisie. Le ministère ne précise pas si les abonnés concernés continuent à être alimentés, ni les dispositions prises pour assurer leur service.

L’annonce ne comporte pas de changement de tarif ou de nouvelle règle de facturation. Elle rend compte de mesures de contrôle déjà exécutées. Les motifs détaillés des quatre saisies et leurs suites administratives n’ont pas été précisés dans le communiqué.

Générateur électrique, photographie d’archives Libnanews. Cette image ne représente pas la saisie du 5 novembre 2026.

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