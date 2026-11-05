Aide à Israël : l’histoire derrière les 330 milliards

Le chiffre de 330 milliards de dollars d’aide américaine à Israël exige de préciser la période, les catégories et le traitement de l’inflation. Des premiers prêts de 1949 aux dons militaires et à la défense antimissile, ce dossier retrace l’histoire d’un soutien exceptionnel. Deux infographies détaillent le cumul officiel en dollars courants jusqu’à l’exercice 2025 et les crédits ordinaires de 2026. Avions, munitions, coproduction, garanties de prêts : l’analyse distingue les financements, les commandes et les livraisons, alors que Donald Trump annonce vouloir mettre fin à l’aide annuelle.

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Un prêt pour l’agriculture en 1949, des avions de combat à partir des années 1960, puis des milliards consacrés aux missiles et aux intercepteurs : l’aide américaine à Israël a changé de nature autant que d’échelle. Le chiffre d’environ 330 milliards de dollars, remis en circulation ces derniers jours, résume ce soutien exceptionnel. À condition de préciser qu’il est corrigé de l’inflation et qu’il ne correspond pas à un relevé des sommes versées jusqu’en novembre 2026.

Israël est, selon le Congressional Research Service (CRS), le premier bénéficiaire cumulé de l’aide extérieure américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce rang historique ne signifie pas qu’il arrive en tête chaque année. Il dit surtout la durée d’une relation qui a traversé les changements d’administration à Washington, les guerres régionales et la transformation d’Israël en économie développée.

Deux jours après l’annonce de Donald Trump sur la fin de l’aide annuelle à partir de 2027, le débat mérite mieux qu’un montant isolé. De quoi cette aide est-elle faite ? Quelle part finance des armes, quelle part relève de l’ancienne assistance économique ? Et que mesure exactement le total de 330 milliards ?

330 milliards : un chiffre corrigé de l’inflation

Le montant d’environ 330 milliards de dollars repris par Ynet est attribué au Council on Foreign Relations (CFR). Il doit être lu en dollars constants de 2024 : les aides anciennes sont réévaluées pour tenir compte de l’évolution des prix. Un dollar engagé dans les années 1950 pèse ainsi davantage qu’un dollar récent dans cette addition.

Le graphique historique du CFR porte sur les exercices budgétaires 1946 à 2024. Il utilise les données de ForeignAssistance.gov, ajoute des crédits antimissiles à partir de 2006 et précise que l’année 2024 est partiellement renseignée. Le texte qui l’accompagne parle de « plus de 300 milliards de dollars ». Le chiffre de 330 milliards reste donc une estimation attribuée à cette compilation, avec sa période et ses limites, et non un total nominal arrêté au jour de sa reprise dans la presse.

Pour disposer d’une ventilation vérifiable, le tableau 1 du rapport CRS du 28 mai 2025 offre une autre mesure : 174,965 milliards de dollars courants, soit environ 175 milliards, sur la série 1946–2025. Le début de la série reprend le libellé statistique du CRS ; le premier grand prêt à Israël date de 1949. Le tableau additionne les montants aux prix de chaque époque. Son découpage distingue 124,506 milliards d’assistance militaire hors antimissile, 34,348 milliards d’assistance économique et 16,111 milliards de défense antimissile. L’assistance militaire et l’antimissile réunis représentent environ 80 % du cumul.

Le cumul du CRS en dollars courants, arrêté à l’exercice 2025. Les engagements comptabilisés comprennent dons et prêts historiques. Source : CRS, RL33222, tableau 1, 28 mai 2025. Calculs et infographie Libnanews.

Le même rapport cite aussi une estimation State Department/USAID de 298 milliards en dollars constants de 2024 pour la période 1946–2024, issue de données disponibles en janvier 2025. La base historique Greenbook exclut les crédits antimissiles du Pentagone. Cela explique une différence de périmètre, sans permettre d’attribuer mécaniquement les 32 milliards séparant 298 et 330 à un seul poste : les dates d’extraction et la couverture des séries ne sont pas identiques.

Le tableau CRS est intitulé « obligations », c’est-à-dire engagements. Il rassemble l’assistance historique et les financements budgétaires récents, y compris des prêts anciens. Il ne constitue pas un audit de tous les décaissements. Dans le budget américain, le crédit voté ouvre une capacité de dépense, l’engagement crée une obligation juridique, puis vient le paiement. La livraison d’un avion peut encore intervenir plusieurs années après. Les confondre gonfle artificiellement les bilans ou donne l’impression que des matériels commandés sont déjà disponibles.

1949 : le premier grand prêt finance aussi des champs

La formule « depuis 1948 » renvoie à la création de l’État d’Israël. Le premier grand financement gouvernemental américain est accordé en janvier 1949 : un prêt de 100 millions de dollars de l’Export-Import Bank. Les archives du Département d’État détaillent un taux de 3,5 % et un remboursement sur douze ans. Un second prêt de 35 millions suit en décembre 1950. Environ la moitié des fonds de ces deux prêts va à l’agriculture ; l’industrie, les transports et les communications absorbent l’essentiel du reste.

Cette origine éclaire une histoire souvent racontée uniquement à travers les armes. Entre 1949 et 1965, l’assistance américaine atteint en moyenne quelque 63 millions de dollars par an, dont plus de 95 % d’aide économique et alimentaire, selon l’annexe historique du CRS. Les financements accompagnent le développement du pays et l’accueil d’immigrants. L’assistance militaire reste modeste, tandis que la France occupe une place majeure parmi les fournisseurs d’armes d’Israël.

Les missiles Hawk vendus par les États-Unis en 1962, puis les avions Phantom dont la vente est approuvée en 1968, annoncent le changement. Le saut budgétaire apparaît au début de la décennie suivante : les prêts militaires américains passent de 30 millions de dollars en 1970 à 545 millions en 1971.

1973–1985 : le tournant de l’aide militaire

La guerre d’octobre 1973 donne à la relation une nouvelle dimension. Une loi américaine de décembre ouvre 2,2 milliards de dollars d’assistance militaire exceptionnelle. En 1974, Richard Nixon répartit cette enveloppe entre 1,5 milliard de dons et 700 millions de prêts. L’aide militaire d’urgence devient un instrument central du soutien américain.

Le traité de paix israélo-égyptien de 1979 ajoute une fonction diplomatique à ce financement : Washington accompagne les engagements des deux pays et les conséquences du retrait israélien du Sinaï. Les crédits annoncés pour l’ensemble de cet accord doivent être ventilés entre bénéficiaires avant d’être intégrés à un bilan israélien.

En 1985, un supplément économique de 1,5 milliard de dollars soutient la stabilisation d’une économie frappée par l’inflation. La même année marque le passage de toute l’aide militaire américaine à Israël à des dons. Cette distinction compte dans la lecture du cumul : les premiers prêts remboursables et les subventions contemporaines n’offrent pas le même avantage financier à leur bénéficiaire, même lorsqu’ils figurent dans une longue série d’assistance.

À partir de la fin des années 1990, les protocoles décennaux organisent le soutien dans la durée. Le premier couvre les exercices 1999–2008 et accompagne l’extinction progressive de l’aide économique bilatérale ESF. Celle-ci disparaît en 2008, sans que cessent tous les programmes civils ou binationaux. Le deuxième protocole prévoit 30 milliards d’aide militaire sur 2009–2018, auxquels s’ajoutent alors des financements antimissiles distincts.

38 milliards sur dix ans, votés année après année

Le protocole signé sous Barack Obama en septembre 2016 prévoit 38 milliards de dollars pour les exercices 2019–2028 : 33 milliards de Foreign Military Financing (FMF) et 5 milliards de défense antimissile. Son rythme ordinaire est donc de 3,3 milliards de dons militaires et de 500 millions pour les programmes antimissiles par exercice.

Cette visibilité permet à Israël de préparer des achats longs et aux industriels de prévoir leurs commandes. Le protocole demeure toutefois un engagement politique soumis aux crédits du Congrès. Les 38 milliards ne sont ni versés en une fois ni ajoutés au cumul après les dix annuités : ce sont ces annuités qui matérialisent l’engagement.

Pour l’exercice 2026, la loi promulguée le 3 février 2026 prévoit au moins 3,3 milliards de dons FMF et 500 millions pour les programmes antimissiles israéliens. D’autres coopérations de défense, notamment contre les drones et les tunnels, se situent hors de cette enveloppe ordinaire. Ces crédits récents sont présentés séparément ici : le cumul historique de 175 milliards reste celui du tableau CRS arrêté à l’exercice 2025.

L’enveloppe ordinaire de l’exercice 2026 et la ventilation de ses 500 millions de défense antimissile. Ces sous-lignes sont incluses dans le total. Source : loi P.L. 119-75, 3 février 2026. Infographie Libnanews.

L’exercice américain commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre. L’année budgétaire 2026 s’est donc achevée le 30 septembre 2026. Cette différence avec le calendrier civil devient décisive lorsqu’une annonce politique évoque un changement « à partir de 2027 ».

2024 : l’année du supplément de 8,7 milliards

Les enveloppes exceptionnelles expliquent les à-coups de cette histoire. Pour l’exercice 2024, le tableau CRS comptabilise 12,5 milliards de dollars : les 3,8 milliards ordinaires, auxquels s’ajoutent 8,7 milliards votés en avril après le déclenchement de la guerre à Gaza.

Le supplément comprend 3,5 milliards de FMF, 4 milliards pour Iron Dome et David’s Sling, ainsi que 1,2 milliard pour Iron Beam. Les lignes antimissiles et laser supplémentaires atteignent ainsi 5,2 milliards. Elles sont déjà comprises dans les 12,5 milliards de l’exercice et dans le total historique. Les compter une seconde fois reviendrait à additionner l’enveloppe et son contenu.

Les grandes lois régionales comportent aussi des dépenses des forces américaines et d’autres postes. Leur montant global ne peut pas être présenté comme une somme intégralement transférée au gouvernement israélien. La même prudence vaut pour les garanties de prêts : Washington peut garantir un emprunt levé sur les marchés sans verser immédiatement l’équivalent de sa valeur faciale. Le CRS les traite séparément de l’aide directe.

Avions, munitions et trois étages de défense

Le FMF finance une large gamme d’équipements, de services et de soutien. Les F-15, F-16 et F-35 illustrent l’installation durable de matériels américains dans l’aviation israélienne. Les premiers F-35I sont livrés en 2016 ; le financement des premiers lots par les dons FMF est documenté par le CRS. L’accord annoncé en juin 2024 pour 25 appareils supplémentaires, avec soutien et maintenance, porte sur environ 3 milliards de dollars et prévoit des livraisons à partir de 2028.

Les ravitailleurs, hélicoptères, pièces de rechange, bombes et kits de guidage complètent cet ensemble. Ils répondent à des besoins différents : combat, transport, allongement du rayon d’action, maintien en condition opérationnelle ou renouvellement des stocks. Une notification américaine de vente possible indique un plafond estimatif ; elle ne prouve ni la signature du contrat définitif ni la livraison de tout le matériel annoncé. Le canal de vente FMS peut d’ailleurs mobiliser de l’aide américaine, des fonds israéliens ou les deux.

La défense antimissile suit une architecture distincte. Iron Dome, développé initialement par Israël, vise notamment les roquettes de courte portée. Le soutien américain commence lors de l’exercice 2011, avant un accord de coproduction en 2014. David’s Sling, développé conjointement, couvre des menaces de portée intermédiaire. La famille Arrow traite les missiles balistiques, Arrow 3 permettant des interceptions hors de l’atmosphère.

Ces crédits paient de la recherche, des essais, des intercepteurs et leur coproduction. Pour 2026, les 500 millions ordinaires se répartissent entre 60 millions pour Iron Dome, 167 millions pour le programme David’s Sling/SRBMD, 100 millions de coproduction Arrow 3 et 173 millions pour l’amélioration du système Arrow et la détection. La ventilation décrit l’emploi de l’enveloppe ; elle n’ajoute pas 500 millions supplémentaires à chaque système.

Une aide qui finance aussi les usines américaines

Une grande partie du FMF sert à acheter auprès de fournisseurs américains. Le soutien fédéral alimente donc également les commandes et les chaînes de production aux États-Unis. L’exception permettant à Israël d’utiliser une part de ces fonds pour des achats dans son propre pays se réduit progressivement et doit disparaître à l’exercice 2028. Pour 2026, la loi réserve encore au moins 250,3 millions à cette possibilité.

La coproduction antimissile lie, elle aussi, les industriels des deux pays. Cette organisation explique pourquoi le débat dépasse la question d’un virement annuel à Israël. Des engagements budgétaires américains soutiennent des capacités militaires israéliennes, tout en procurant du travail à des entreprises américaines et en entretenant une coopération technologique.

Elle crée une dépendance dans le temps. Une flotte acquise sur plusieurs décennies a besoin de pièces, de maintenance, de munitions, de formation et de mises à jour. Israël pourrait financer davantage de commandes sur ses ressources nationales sans se libérer rapidement de ses fournisseurs américains. Le CRS souligne cette continuité dans son analyse du 4 juin 2026 sur l’avenir de l’aide.

Ce que changerait réellement une fin des dons

Donald Trump a annoncé le 3 novembre vouloir mettre fin à l’aide annuelle à partir de 2027. Les comptes rendus de Reuters et d’Associated Press n’établissent pas les modalités budgétaires de cette annonce, alors que le protocole actuel court jusqu’à septembre 2028. Une déclaration présidentielle ne suffit pas à démontrer que des crédits ont été abrogés ou que les contrats en cours sont annulés.

La question immédiate porte sur la répartition future de la facture. Une baisse des dons obligerait Israël à financer une part plus importante de ses achats, à modifier leur calendrier ou à revoir certaines commandes. Le détail des engagements industriels et des échéances est développé dans notre analyse « Aide américaine à Israël : la facture des armes ».

Le choix du financement ne règle pas non plus, à lui seul, le débat sur l’usage des armes et le contrôle des exportations. Les dispositifs qui protègent les villes contre des missiles et les munitions destinées aux frappes remplissent des missions différentes. Leur destination, leurs conditions d’emploi et les décisions de Washington doivent être examinées avec cette précision. Les ventes payées par Israël restent des exportations américaines soumises à un cadre légal, même si certaines règles diffèrent selon le financement.

Au fil des décennies, l’aide a ainsi rempli plusieurs fonctions : soutenir une économie naissante, accompagner des accords diplomatiques, financer un arsenal, puis entretenir une coopération industrielle et une défense antimissile. Le total historique en mesure l’ampleur. Pour comprendre les choix à venir, les chiffres les plus utiles seront ceux des prochains crédits votés, des commandes effectivement financées et de leur calendrier de livraison.

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