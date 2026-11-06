Immobilier : les ventes baissent de 20,4 % au Liban

Le Liban a enregistré 41 138 ventes immobilières sur les neuf premiers mois de 2026, soit 20,4 % de moins qu’un an auparavant. Leur valeur cumulée progresse pourtant de 3,3 %, autour de 4,55 milliards de dollars. Septembre a amélioré le bilan mensuel sans effacer la baisse du nombre de ventes sur l’année. Ces données actualisent le suivi du marché, mais ne constituent pas un indice du prix des logements. Les ventes aux étrangers reculent également, sans permettre de mesurer tous les achats de la diaspora.

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Le marché immobilier libanais a enregistré 41 138 ventes entre janvier et septembre 2026, contre 51 683 un an plus tôt. Le nombre d’opérations recule ainsi de 20,4 %. Leur valeur cumulée progresse pourtant de 3,3 %, à environ 4,55 milliards de dollars. Ces évolutions opposées décrivent un marché moins actif en nombre de transactions, mais dont les montants enregistrés résistent.

Le bilan à neuf mois actualise les chiffres plus dégradés du début de l’année. Il ne démontre pas une hausse générale du prix des logements. Les actes portent sur des biens différents, dans des zones et des catégories dont le poids peut varier.

Immobilier : 10 545 ventes de moins sur neuf mois

L’écart entre les deux périodes atteint 10 545 transactions. Il s’agit d’une comparaison entre les neuf premiers mois de 2026 et ceux de 2025. Ce recul ne doit donc pas être présenté comme une baisse entre août et septembre.

La valeur des opérations suit une trajectoire différente. Elle passe d’environ 4,40 milliards à 4,55 milliards de dollars. Le montant en livres atteint 407 100 milliards, contre 394 090 milliards un an auparavant. La conversion en dollars repose sur un taux de 89 500 livres pour un dollar.

Ventes immobilières enregistrées de janvier à septembre Indicateur 2025 2026 Variation Nombre de ventes 51 683 41 138 −20,4 % Valeur totale, en milliards de dollars Environ 4,40 Environ 4,55 +3,3 %

Le rapprochement de ces deux séries interdit une lecture fondée sur le seul montant total. Un marché peut enregistrer davantage d’argent avec moins de ventes si les biens échangés ont une valeur moyenne plus élevée. Cela ne suffit pas à expliquer pourquoi cette moyenne change.

Septembre améliore le bilan sans effacer le recul annuel

Le mois de septembre a enregistré 6 589 ventes, contre 5 145 en août. Le nombre d’opérations augmente de 28,1 % d’un mois sur l’autre. Leur valeur progresse plus rapidement, à près de 72 000 milliards de livres, soit environ 804 millions de dollars.

Ce redressement mensuel contribue à améliorer le cumul. Il ne transforme pas les neuf premiers mois en période de hausse du nombre de ventes. Les deux constats sont compatibles : septembre est plus actif qu’août, tandis que le total annuel demeure inférieur à celui de 2025.

Une comparaison mensuelle peut aussi être sensible au calendrier des enregistrements. Elle ne permet pas, sans informations complémentaires sur les actes, de dater tous les accords commerciaux ou les paiements associés.

La valeur moyenne ne mesure pas le prix au mètre carré

Le rapport entre les montants échangés et le nombre de ventes fournit une valeur moyenne par opération. Ce calcul ne constitue pas un indice de prix. Il mélange notamment des terrains, des logements et d’autres biens, dont les surfaces et les caractéristiques diffèrent.

Une progression de cette moyenne peut résulter d’une part plus importante de biens coûteux. Elle peut aussi refléter une évolution des valeurs pour certaines catégories. Les données agrégées ne permettent pas de départager ces effets.

Affirmer que tous les appartements ont renchéri de 3,3 % serait donc incorrect. Ce taux concerne la valeur totale des transactions enregistrées, pas le prix d’un bien comparable à surface et emplacement constants.

Des ventes aux étrangers en net recul

Le nombre de ventes aux étrangers passe de 1 141 à 603 sur les neuf premiers mois, soit une baisse de 47,2 %. Ces opérations représentent environ 1,47 % du total enregistré en 2026.

Cette catégorie ne recouvre pas tous les achats de la diaspora. Un Libanais vivant à l’étranger n’est pas automatiquement classé parmi les acheteurs étrangers. Les chiffres ne permettent donc pas de mesurer directement les investissements immobiliers de l’ensemble des expatriés.

La prochaine lecture utile sera celle du dernier trimestre, avec la même distinction entre nombre d’actes, montants enregistrés et prix de biens comparables. Elle permettra de voir si l’amélioration de septembre se prolonge, sans confondre un mois plus actif avec une reprise déjà installée.

Immeubles résidentiels au Liban, photographie d’archives publiée en avril 2018. Date de prise de vue non établie. Illustration, sans identification de biens vendus en 2026. Photo entière conservée ; habillage éditorial classique. © François el Bacha pour Libnanews.com.

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