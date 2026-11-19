Glastonbury a dévoilé le 18 novembre sa première affiche pour 2027. Harry Styles, Billie Eilish et Sam Fender mèneront les soirées de la Pyramid Stage, tandis que Cher occupera le créneau Legends du dimanche. Le festival reviendra à Worthy Farm du 23 au 27 juin, après une pause en 2026. Massive Attack, Kraftwerk, The xx, Christine and the Queens et Tinariwen figurent également parmi les noms annoncés. Cette première sélection ne constitue pas encore la programmation complète ni le calendrier détaillé des concerts.

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Glastonbury 2027 a dévoilé sa première affiche mercredi 18 novembre. Harry Styles, Billie Eilish et Sam Fender conduiront la programmation de la Pyramid Stage. Cher occupera le créneau « Legends » du dimanche après-midi. Le festival britannique reviendra à Worthy Farm, à Pilton dans le Somerset, du 23 au 27 juin 2027, après une année de pause en 2026.

Glastonbury 2027 : quatre noms, deux rendez-vous

L’annonce distingue les grandes soirées de la scène principale du rendez-vous dominical consacré à une figure de la musique populaire. Cher figure donc parmi les principaux noms annoncés, mais pas comme une quatrième tête d’affiche nocturne. Le créneau « Legends » a notamment accueilli Diana Ross, Kylie Minogue et Rod Stewart.

Harry Styles fera ses débuts au festival. Billie Eilish retrouvera une scène qu’elle avait déjà dominée en 2022. Sam Fender s’était lui aussi produit lors de cette édition, avant le concert de la chanteuse américaine. Leur présence en 2027 est désormais annoncée, et ne relève plus des hypothèses qui accompagnent la préparation du festival.

Massive Attack, Kraftwerk et The xx également annoncés

La première sélection ne se limite pas à ces quatre artistes. L’affiche officielle rassemble notamment Massive Attack, Little Simz, Chase & Status, The xx, Lily Allen et Ezra Collective. Kraftwerk, Underworld, Basement Jaxx et Bonobo figurent également au programme, aux côtés de Robyn, FKA Twigs et Blood Orange.

Christine and the Queens et Tinariwen sont aussi confirmés. La liste comprend encore Kacey Musgraves, Leon Bridges, Lianne La Havas, Primal Scream, The War on Drugs et Young Fathers. Ces noms composent une première annonce collective, et non le calendrier complet des concerts.

L’organisateur présente expressément cette affiche comme une étape. D’autres artistes et attractions doivent encore être dévoilés. Le document, signé Stanley Donwood, ne permet pas d’attribuer à chaque groupe une heure de passage ou une scène précise.

Un retour en juin après la pause de 2026

Les dates officielles couvrent cinq jours, du mercredi 23 au dimanche 27 juin. Elles désignent la période du festival et ne signifient pas que chacun des artistes annoncés se produira dès l’ouverture. Le site reste Worthy Farm : l’édition 2027 marque une reprise après l’année sans festival de 2026.

La billetterie générale est déjà annoncée comme épuisée par l’organisation. Celle-ci prévoit une remise en vente des billets annulés ou rendus au printemps 2027. La publication de la programmation ne correspond donc pas à une nouvelle ouverture générale des ventes.

Au 19 novembre, l’information nouvelle reste la première affiche publiée la veille. La programmation intégrale, les horaires détaillés et les prochaines annonces restent attendus.

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