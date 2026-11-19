AlphaProof Code associe experts humains, agents d’intelligence artificielle et vérification mathématique. Le travail annoncé par DeepMind porte sur une implémentation précise du protocole Signal. Son intérêt repose sur les propriétés démontrées, mais aussi sur les hypothèses et les composants qui restent en dehors du périmètre vérifié.

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Une intelligence artificielle qui juge un logiciel sûr n’apporte pas, à elle seule, une preuve de sécurité. AlphaProof Code cherche précisément à franchir cette différence. Présenté le 10 novembre 2026 par Google DeepMind, le dispositif associe des experts humains, des agents d’IA et un vérificateur mathématique pour examiner le code du protocole Signal. L’intérêt de cette avancée tient autant à ce qu’elle démontre qu’aux frontières explicites de sa démonstration.

AlphaProof Code : une preuve, pas une note de confiance

Dans le fonctionnement décrit par DeepMind, les humains participent d’abord à la définition des propriétés recherchées et valident les spécifications. Des agents produisent ensuite les preuves. Le résultat ne dépend donc pas seulement de la capacité d’un modèle à rédiger une explication convaincante : il doit franchir une vérification formelle.

Le langage utilisé, Lean, permet de représenter des théorèmes et leurs preuves sous une forme contrôlable par un logiciel distinct. Sa documentation explique que les objets de preuve peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante. C’est la différence entre demander à un système de défendre une conclusion et lui demander de fournir un raisonnement dont les étapes satisfont des règles explicites.

Cette séparation des rôles est centrale. L’outil qui propose une preuve n’est pas celui auquel on demande de croire sur parole. Mais le contrôle logique ne décide pas, à la place des chercheurs, si la question initiale couvre tous les risques importants pour un utilisateur.

Le périmètre précis du résultat sur Signal

Le travail porte sur libsignal, l’implémentation de référence du protocole, compilée pour un environnement AArch64 Linux. Les chercheurs annoncent environ 6,5 millions de lignes de preuves Lean. Elles reposent sur quelque 26 000 lignes de spécifications et de description du fonctionnement de la machine qui doivent être considérées comme fiables.

Les démonstrations couvrent notamment l’établissement initial de la connexion avec PQXDH et le Triple Ratchet, utilisé pour faire évoluer les clés. Elles concernent des propriétés de confidentialité, d’authentification et de protection après certaines compromissions. Des composants cryptographiques de bas niveau restent représentés par des contrats et des hypothèses.

Ce résultat n’est donc pas une certification de toutes les applications Signal, de chaque téléphone ni de toutes les configurations possibles. Pour éprouver leur démarche, les chercheurs ont aussi réintroduit deux anciens défauts déjà corrigés : les versions ainsi modifiées violaient les propriétés attendues. Il ne s’agit pas de l’annonce de deux nouvelles failles dans l’application actuelle.

Pourquoi les clés changent pendant une conversation

La documentation technique de Signal permet de comprendre l’enjeu. Dans le mécanisme Double Ratchet, chaque message utilise des clés nouvellement dérivées. Les clés anciennes ne doivent pas pouvoir être retrouvées à partir des suivantes. De nouveaux échanges cryptographiques alimentent également le mécanisme pour protéger les communications ultérieures.

L’objectif consiste ainsi à limiter l’étendue des dégâts lorsqu’une clé est compromise. La protection des messages passés et la possibilité de retrouver une sécurité pour les suivants répondent à deux problèmes différents. Le Triple Ratchet combine des mécanismes pour une sécurité hybride, intégrant une composante post-quantique.

Cette architecture ne transforme pas une intrusion persistante dans un appareil en incident sans conséquence. La documentation distingue la récupération après compromission des situations où l’attaquant garde un accès aux secrets. Le renouvellement des clés doit donc être compris avec les conditions dans lesquelles il peut remplir son rôle.

« Post-quantique » ne veut pas dire sans hypothèse

PQXDH intervient au début de l’échange. Il permet à deux personnes d’établir un secret partagé, y compris lorsque le destinataire est hors ligne mais a déposé les informations nécessaires sur un serveur. La version publiée de sa spécification distingue une confidentialité persistante post-quantique et une authentification mutuelle qui dépend encore d’une hypothèse cryptographique classique.

Ces distinctions évitent de résumer la sécurité à une étiquette. Une preuve doit préciser ce qu’un adversaire est supposé pouvoir faire, quelles fonctions sont tenues pour sûres et quelle partie du système est étudiée. Le progrès annoncé par DeepMind concerne la vérification de propriétés sur du code réel. Il ne supprime ni le choix des hypothèses ni la nécessité de les examiner.

Photographie d’illustration : smartphone, archive de 2017, Jonas Svidras / Pexels. Elle ne représente pas le dispositif de recherche.

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