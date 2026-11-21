Brussels Airport prévoit d’annuler la majorité des vols au départ et à l’arrivée lundi 23 novembre. Une partie des contrôleurs aériens de skeyes rejoindra la grève nationale. Les compagnies avertiront leurs passagers. À Bruxelles, les métros, trams et bus circuleront en nombre réduit. Les lignes maintenues seront confirmées lundi matin.

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La majorité des vols au départ et à l’arrivée de Bruxelles-Zaventem devraient être annulés lundi 23 novembre 2026. Brussels Airport a annoncé ces perturbations samedi 21, après avoir appris qu’une partie des contrôleurs aériens de skeyes participerait à la grève nationale. L’aéroport ne prévoit pas l’annulation de tous les vols.

À Zaventem, vérifier auprès de la compagnie avant de partir

Les compagnies aériennes informeront directement leurs passagers des options proposées, précise Brussels Airport. Le tableau des vols de l’aéroport n’affiche une annulation qu’une fois celle-ci enregistrée par la compagnie. Un vol encore affiché au programme n’est donc pas une confirmation de départ. Avant de se rendre au terminal, mieux vaut vérifier sa réservation et les messages de son transporteur.

L’annonce porte sur Bruxelles-Zaventem, et sur les arrivées comme sur les départs. Il n’y a pas lieu d’en déduire l’état d’un vol au départ de Charleroi : il s’agit d’un autre aéroport, avec un programme distinct.

Un vol annulé : remboursement et indemnisation ne se confondent pas

Les règles européennes couvrent, en principe, les vols au départ de Bruxelles, quelle que soit la compagnie. Pour une arrivée depuis un pays hors de l’Union, elles s’appliquent sous certaines conditions, dont l’utilisation d’un transporteur de l’Union. En cas d’annulation couverte, le passager peut choisir entre le remboursement et le réacheminement. Une prise en charge peut aussi être due pendant l’attente. Une grève des contrôleurs, extérieure à la compagnie, peut en revanche constituer une circonstance extraordinaire et l’exonérer de l’indemnité forfaitaire si elle remplit les conditions prévues. Cela ne supprime pas les options de remboursement ou de réacheminement.

À Bruxelles, les lignes de la STIB confirmées lundi matin

La STIB prévoit des perturbations sur ses métros, trams et bus lundi. L’opérateur publiera une première estimation dimanche soir, puis confirmera les lignes maintenues peu avant 6 h lundi, heure belge. Ces lignes circuleront à fréquence réduite. De Lijn a de son côté publié ses horaires adaptés pour la Flandre, avec moins de bus et de trams. L’opérateur recommande de vérifier à nouveau le trajet le jour même.

Pour se rendre à Zaventem, il faut donc vérifier séparément le statut du vol et le moyen de transport prévu.

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