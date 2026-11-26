Faute de froid suffisant pour enneiger le parcours, la station québécoise de Mont-Tremblant annule les deux slaloms géants féminins de Coupe du monde prévus les 5 et 6 décembre 2026. Les organisateurs ont annoncé le 25 novembre le remboursement automatique des billets et l’annulation des festivités. La station préparait parallèlement l’ouverture de deux pistes au public. Canada Alpin espère retrouver le rendez-vous québécois du circuit féminin en décembre 2027.

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La station québécoise de Mont-Tremblant n’accueillera pas les deux slaloms géants féminins de Coupe du monde prévus les 5 et 6 décembre. Le comité organisateur a annoncé l’annulation le 25 novembre, faute d’une couverture de neige suffisante sur le parcours.

Le manque de froid empêche la préparation du parcours

Le comité organisateur a évalué les possibilités de produire de la neige avant de renoncer. Nicholas Cogger, directeur de l’événement, a expliqué que les périodes propices à l’enneigement avaient été trop courtes ces dernières semaines pour préparer une piste conforme aux exigences d’une Coupe du monde. Les deux épreuves, programmées chacune sur deux manches, étaient inscrites au calendrier de la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS).

L’annulation de la compétition ne concerne pas toute la station. Le 25 novembre, Tremblant annonçait concentrer les opérations d’enneigement possibles sur les pistes La Crête et P’tit Bonheur, en vue d’une ouverture au public le jeudi 26 novembre. Cette ouverture prévue ne vaut pas validation du parcours utilisé pour la Coupe du monde.

Billets remboursés, festivités de Mont-Tremblant annulées

Le comité organisateur annonce le remboursement automatique des billets dans les jours qui suivent, sans démarche de la part des spectateurs. Il annule aussi les animations et les concerts prévus pendant l’événement. Les hébergements, réservés séparément, ne font pas l’objet de ce remboursement automatique : la station demande aux clients qui souhaitent modifier ou annuler leur séjour de la contacter directement.

Le circuit féminin perd son étape québécoise

Mont-Tremblant avait accueilli deux épreuves de la discipline en 2023 et en 2025. Le manque d’enneigement avait déjà entraîné l’annulation de l’édition de 2024. Canada Alpin compte retrouver la station en décembre 2027. Aucun site de remplacement pour les deux courses de décembre 2026 n’a été annoncé par les organisateurs dans leur communiqué du 25 novembre.

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