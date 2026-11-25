Mené à la pause par le Bayern Munich, Lille s’est imposé 2–1 mercredi à Villeneuve-d’Ascq. Ayase Ueda a égalisé à la 62e minute avant un but contre son camp d’Aleksandar Pavlović, trois minutes plus tard. Le LOSC signe ainsi son premier succès dans la phase de ligue de cette édition.

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Mené à la pause par le Bayern Munich, Lille s’est imposé 2–1 mercredi à Villeneuve-d’Ascq. Ayase Ueda a égalisé à la 62e minute avant un but contre son camp d’Aleksandar Pavlović, trois minutes plus tard. Le LOSC signe ainsi son premier succès dans la phase de ligue de cette édition.

Le LOSC a battu le Bayern Munich 2–1, mercredi 25 novembre au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Les Lillois, menés depuis la 15e minute, ont marqué deux fois en trois minutes après la pause. Le Bayern, qui avait pris huit points lors de ses quatre premières rencontres européennes, a concédé sa première défaite dans la compétition cette saison.

Upamecano ouvre le score, Özer maintient Lille dans le match

Le Bayern a pris l’avantage sur corner. Tom Bischof a trouvé Dayot Upamecano, dont la tête a battu Berke Özer. Le gardien lillois a ensuite repoussé des tentatives de Konrad Laimer et d’Aleksandar Pavlović. À l’autre bout du terrain, Jonas Urbig a empêché Ayase Ueda puis Ethan Mbappé d’égaliser avant la pause. Les Bavarois étaient privés de Harry Kane et de Michael Olise, blessés, selon le LOSC.

Ueda égalise, le tir de Mbappé précipite le deuxième but

Lille a d’abord cru égaliser après la reprise, mais une faute sur Joshua Kimmich a entraîné l’annulation du but. À la 62e minute, Nathan Ngoy a porté le ballon vers l’avant avant de servir Ayase Ueda. L’attaquant japonais a battu Urbig. Trois minutes plus tard, Benjamin André a lancé Ethan Mbappé, dont le tir a heurté le poteau. En tentant de dégager le ballon, Pavlović l’a envoyé dans ses propres filets.

Vincent Kompany a notamment fait entrer Jamal Musiala et Luis Díaz après le deuxième but lillois. Le Bayern n’a pas égalisé. Selon le compte rendu du club munichois, le match s’est joué à guichets fermés devant 50 000 personnes.

Quatre points pour Lille avant Stuttgart

Avec cette victoire, le LOSC passe à quatre points après cinq journées : il avait perdu ses trois premiers matches contre le Betis Séville, Arsenal et Galatasaray, avant de faire match nul à Bodø/Glimt. Le Bayern reste à huit points. En phase de ligue, les huit premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale ; de la neuvième à la vingt-quatrième place, les équipes passent par des barrages.

Lille jouera ses trois derniers matches européens à Stuttgart le 9 décembre, contre le Slovan Bratislava le 19 janvier puis à Rome le 27 janvier. Le Bayern recevra le Slavia Prague le 8 décembre pour sa prochaine rencontre européenne.

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