Le syndicat des bouchers et négociants en bétail annonce une fermeture des élevages et des abattoirs pour une durée indéterminée, en réponse aux mises sous scellés et aux difficultés à obtenir des autorisations. Son communiqué du 25 novembre ne précise ni la date de début du mouvement ni les établissements participants.

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Le syndicat des bouchers et négociants en bétail annonce une fermeture des élevages et des abattoirs pour une durée indéterminée, en réponse aux mises sous scellés et aux difficultés à obtenir des autorisations. Son communiqué du 25 novembre ne précise ni la date de début du mouvement ni les établissements participants.

Le syndicat libanais des bouchers et négociants en bétail a annoncé mercredi 25 novembre qu’il se résoudrait à fermer les fermes d’élevage et les abattoirs pour une durée indéterminée. L’organisation présente cette mesure comme une réponse aux poursuites et aux mises sous scellés qui visent, selon elle, des installations dépourvues des autorisations requises. Elle n’a donné ni heure de début, ni calendrier d’application, ni liste des établissements qui suivraient le mouvement.

Le syndicat met en cause les conditions d’implantation

Dans son communiqué, le syndicat affirme avoir rencontré plusieurs responsables sans obtenir de solution pour les établissements menacés de fermeture. Selon lui, la difficulté commence avant le contrôle sanitaire : les exploitants peinent à trouver des terrains où les activités d’élevage ou d’abattage peuvent être autorisées. Il ajoute que certains projets se heurtent à l’opposition des riverains même dans des zones qu’il estime adaptées. Son communiqué ne détaille pas les communes concernées ni les demandes de permis restées sans réponse.

L’organisation reproche aussi aux autorités d’avoir laissé des opérateurs assurer l’abattage pour approvisionner le marché, puis de poursuivre ceux qui ne disposent pas des autorisations nécessaires. Elle affirme vouloir poursuivre le dialogue et dit ne pas défendre les manquements relatifs à la sécurité alimentaire. Elle remercie le ministre de l’Agriculture, Nizar Hani, d’avoir reçu une délégation. La rencontre, telle que la décrit le syndicat, n’a pas débouché sur l’annonce d’un accord.

Le mouvement annoncé ne vaut pas fermeture administrative générale

Le ministère de l’Agriculture publie notamment la décision n° 949 sur les conditions techniques et sanitaires à respecter pour l’enregistrement des abattoirs de bétail. L’enregistrement sanitaire d’un site et la possibilité de l’implanter sur un terrain donné sont deux questions distinctes. Le syndicat conteste les conditions concrètes d’accès aux autorisations ; il ne présente pas sa démarche comme une dispense des inspections.

Les mises sous scellés dénoncées par le syndicat visent des établissements particuliers. L’arrêt collectif annoncé mercredi relève, lui, d’une décision syndicale. Aucun ordre de fermeture générale des abattoirs ni aucun bilan de son application n’avait été rendu public avec le communiqué.

Pas de rupture d’approvisionnement établie

Le texte vise les élevages et les installations d’abattage. Il n’annonce pas la fermeture des boucheries de détail et ne précise pas la part de l’abattage qui serait interrompue. Aucun volume retiré du marché ni aucun changement de prix attribuable au mouvement n’était documenté au moment de la publication.

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