Rockstar estime à 3,79 milliards de dollars les ventes au détail mondiales de GTA VI à la fin du 19 novembre. Le studio annonce aussi 32,5 millions d’exemplaires vendus avant la sortie. Ces chiffres ne donnent ni le nombre total d’unités écoulées au premier jour ni les recettes de Take-Two.

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Rockstar Games estime à 3,79 milliards de dollars les ventes au détail mondiales de GTA VI arrêtées à la fin du 19 novembre, jour de sa sortie. Le studio annonce séparément 32,5 millions d’exemplaires vendus avant le lancement. La somme publiée mesure les ventes au détail estimées du jeu, pas le chiffre d’affaires que sa maison mère Take-Two enregistrera dans ses comptes.

Take-Two a transmis le communiqué de Rockstar au régulateur américain des marchés le 20 novembre, en annexe d’un formulaire 8-K. La note du communiqué précise la date d’arrêté de l’estimation, le 19 novembre au soir, et son périmètre mondial. Elle ne fixe ni une heure UTC commune à tous les pays ni un détail par marché. Au lancement, le jeu est sorti sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une estimation en dollars et un décompte d’exemplaires

Rockstar présente les 32,5 millions d’unités comme des ventes intervenues avant la sortie, toutes plateformes confondues. Ce n’est ni le nombre d’exemplaires vendus le 19 novembre, ni un décompte de joueurs ayant ouvert le jeu ce jour-là. Les 3,79 milliards de dollars et le nombre d’unités avant la sortie ne se rapportent pas au même périmètre temporel. Les diviser ne donnerait donc pas un prix moyen fiable.

Le studio revendique un record de lancement à l’échelle du divertissement. Le document transmis au régulateur ne fournit pas de série comparable qui permettrait de vérifier cette affirmation pour l’ensemble des jeux, films et autres produits de divertissement. Il ne détaille pas non plus les ventes par édition, plateforme ou canal au terme de la première journée.

Ce que verront les comptes de Take-Two

Take-Two publie dans ses résultats deux chiffres distincts : son chiffre d’affaires net comptable et ses net bookings, un indicateur d’activité qui couvre les ventes numériques et celles aux distributeurs physiques, ainsi que d’autres recettes, dont les licences. L’estimation communiquée par Rockstar est une troisième mesure : elle porte sur les ventes au détail d’un seul titre. Le formulaire du 20 novembre ne fournit pas de rapprochement entre ces mesures, ni de résultat net ou de marge pour GTA VI.

Le dernier trimestre publié par Take-Two s’est clos le 30 septembre, avant la sortie du jeu. Il permet de lire la méthode du groupe, pas de mesurer l’effet du lancement sur ses comptes. Le communiqué établit une première estimation commerciale ; il ne permet pas encore d’isoler ce que GTA VI a rapporté à l’éditeur.

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