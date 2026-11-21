Une frappe est signalée à Qantara. Joseph Aoun doit prendre la parole à 18 h à Nahr el-Kalb pour l’Indépendance. À Riyad, la protection civile a levé l’alerte, et le Pérou a enregistré une seconde secousse près de Junín. À Beyrouth, trois séances sont annoncées au cinéma Metropolis.

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Samedi 21 novembre 2026, édition de midi, heure de Beyrouth. L’Agence nationale d’information signale une frappe à Qantara, sans fournir de bilan. La présidence maintient le rendez-vous de 18 h à Nahr el-Kalb, où Joseph Aoun doit prendre la parole pour l’Indépendance. À Riyad, la protection civile a levé une alerte après de nouvelles interceptions annoncées par la coalition.

Au Sud, une frappe signalée à Qantara

L’Agence nationale d’information a signalé à 10 h 21 une frappe de l’aviation israélienne sur Qantara. L’heure est celle de la dépêche, qui ne précise ni l’heure de la frappe ni un bilan. Il s’agit d’un signalement distinct de ceux de Choukine et de Nabatiyé el-Faouqa : dans une dépêche précédente, l’agence avait rapporté une explosion à l’aube dans la première localité et une autre, sans horaire précisé, dans la seconde. Elle ne faisait état d’aucun bilan pour ces deux signalements.

Dans son compte rendu publié vendredi, le Bureau du coordonnateur spécial de l’ONU revenait sur le huis clos du Conseil de sécurité du 19 novembre. Jean Arnault y a relayé les préoccupations libanaises sur l’interruption de certaines fonctions de la FINUL. Les besoins évoqués concernent la liaison entre les parties, l’observation de la Ligne bleue et l’accès humanitaire. Ils ne constituent ni un accord ni la création d’une force de remplacement. Le mandat actuel s’achève le 31 décembre et le retrait doit ensuite se faire progressivement.

Indépendance : le rendez-vous de 18 h à Nahr el-Kalb

La présidence a annoncé un lever du drapeau à 18 h, suivi d’une allocution de Joseph Aoun. À midi, ce discours reste à venir. Les restrictions annoncées dans le secteur commencent à 15 h. Les personnes qui traversent cet axe doivent distinguer l’heure des restrictions de celle de la cérémonie. L’hommage à Camille Chamoun à Deir el-Qamar est prévu à 13 h selon le programme rectifié.

À Rachaya, une table ronde consacrée au sens de l’indépendance est prévue à 15 h au musée de l’Indépendance, dans la citadelle. L’annonce du ministère de l’Information indique le lieu et l’heure, sans préciser les modalités d’accès. La fête nationale tombe le dimanche 22 novembre. La fermeture annoncée lundi 23 vise les administrations, institutions publiques et municipalités ; ce n’est pas une annonce de fermeture pour tous les commerces ou toutes les banques.

Riyad : la protection civile lève l’alerte

Le porte-parole de la coalition menée par l’Arabie saoudite affirme que des missiles attribués aux Houthis ont été interceptés vers Riyad dans la nuit de vendredi à samedi. La protection civile avait diffusé une alerte, puis annoncé la fin du danger. Ces déclarations ne donnent pas de bilan humain. Cette nouvelle séquence est distincte de celle rapportée jeudi dans le quartier financier.

La confrontation se poursuit après l’annonce par la coalition d’une opération au port yéménite de Hodeida vendredi. La coalition attribue à cette opération un objectif militaire. L’état du port et les effets sur les livraisons civiles ne peuvent pas être déduits des seules déclarations des parties.

Au Pérou, une deuxième secousse près de Junín

L’Institut géophysique péruvien a enregistré un séisme de magnitude 5,0 samedi à 0 h 12, heure du Pérou, soit 7 h 12 au Liban. Son épicentre se situe à 30 kilomètres au nord-ouest de Junín. La profondeur annoncée est de 127 kilomètres. Le bulletin de l’Institut national de défense civile ne donne pas de bilan pour cette secousse.

Le premier séisme, de magnitude 6,7, s’était produit vendredi soir au Pérou. Dans son premier relevé, la défense civile signalait un blessé dans le centre de Lima ainsi que des dégâts. Ce bilan concerne le premier séisme : il ne doit pas être attribué à celui de samedi. Le nouveau bulletin ne qualifie pas formellement le séisme de magnitude 5,0 de réplique.

Protection des mineurs : un programme de prévention lancé

Le ministère libanais de l’Information a lancé vendredi une initiative de prévention sur les usages d’Internet chez les mineurs. Elle s’adresse aux enfants et aux adultes qui les accompagnent. Un documentaire a été présenté, avec une diffusion annoncée dans les médias. Ce lancement ne constitue pas une nouvelle réglementation et n’impose pas une obligation supplémentaire aux familles.

À Beyrouth, le cinéma des jeunes à Mar Mikhaël

Le cinéma Metropolis programme samedi à 16 h Dounia, Le Grand Pays Blanc, d’André Kadi et Marya Zarif. Quatre courts métrages réalisés par de jeunes participants à l’atelier du cinéma doivent suivre à 17 h 30. À 18 h 30, la salle annonce Le Voyage de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Le festival se poursuit dimanche. Le cinéma affiche un prix de 500 000 livres libanaises pour le billet, sans garantie de disponibilité.

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