L’Université américaine de Beyrouth et Middle East Airlines lancent un certificat consacré à la gestion de l’aviation et à l’amélioration des opérations. Les cours, dispensés en présentiel, se déroulent deux soirs par semaine pendant huit mois. L’université affiche des frais de 4 800 dollars et exige la maîtrise de l’anglais.

18

Lire l'article Stop

L’Université américaine de Beyrouth (AUB) et Middle East Airlines (MEA) lancent une formation en gestion de l’aviation. Annoncé le 19 novembre, ce premier projet commun s’adresse aux professionnels comme aux jeunes diplômés. L’université affiche huit mois de cours en présentiel et des frais de 4 800 dollars pour le programme.

Le président de l’AUB, Fadlo Khuri, et le président-directeur général de Middle East Airlines, Mohamad El Hout, ont signé un protocole d’accord à l’école de commerce Suliman S. Olayan, à Beyrouth. Les deux institutions veulent développer leurs relations dans la formation professionnelle, la recherche et le partage de compétences. La mesure concrète, pour l’heure, est l’ouverture des inscriptions à un certificat de formation continue.

Formation aviation AUB MEA : deux parcours, trois certificats

Le parcours gestion de l’aviation couvre le fonctionnement des compagnies et des aéroports, les règles du secteur et ses mécanismes économiques. Parmi les sujets annoncés figurent la tarification, la planification financière et la maîtrise des coûts. Le programme aborde aussi la sécurité et la sûreté aériennes. Il ne forme pas au pilotage : il s’intéresse aux décisions que prennent les responsables du transport aérien au sol et dans les services de gestion.

Le second parcours porte sur l’amélioration des opérations. Il aborde la qualité, la conformité et la gestion de projet. Les participants peuvent choisir l’un des deux parcours ou les suivre ensemble. L’AUB distingue ainsi trois certificats professionnels : gestion de l’aviation, excellence opérationnelle, ou un certificat combinant les deux. Le prix du programme figure sur la fiche publique, mais celle-ci n’indique pas un tarif distinct pour chacun des deux parcours.

La contribution de la MEA prend notamment la forme de cas pratiques et d’exercices. L’université présente ce travail comme un complément aux cours, pas comme une période de stage chez la compagnie. Elle annonce aussi des certifications de l’Association internationale du transport aérien (IATA) en complément du certificat AUB. L’école précise qu’elle est un centre de formation agréé par l’IATA. Ces titres ne sont ni une licence de pilote ni une promesse d’embauche.

Deux cours par semaine après 17 heures

L’école prévoit deux séances hebdomadaires en présentiel après 17 heures. Les enseignements s’adressent notamment aux cadres de compagnies et d’aéroports, aux professionnels de la sûreté et aux agents travaillant dans des organismes de régulation. L’AUB cite aussi les jeunes diplômés en transport, en ingénierie ou en gestion et les professionnels qui changent de secteur. La maîtrise de l’anglais écrit et oral est requise.

Les 4 800 dollars sont les frais affichés à la date de consultation. L’école mentionne des réductions pour les inscriptions anticipées et pour ses anciens étudiants, sans en indiquer le montant sur sa fiche. Elle affichait des inscriptions ouvertes le 21 novembre. Cette même page ne donnait ni date de rentrée ni échéance d’inscription.

Un accord de recherche plus large que la formation

La formation aviation AUB MEA est le premier projet rendu public dans le cadre de l’accord. L’université évoque aussi de futurs travaux sur les chaînes d’approvisionnement, l’optimisation des réseaux, la qualité du service aux passagers et les effets environnementaux des opérations. Ces sujets relèvent encore des pistes de coopération. L’annonce ne donne ni calendrier de recherche, ni budget, ni premier projet commun dans ces domaines.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews