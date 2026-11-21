La sayadiyé libanaise réunit poisson blanc et riz cuit dans un bouillon aux oignons brunis. Cette version pour quatre personnes explique comment préparer le fumet, cuire le riz et le poisson séparément, puis choisir entre une sauce citronnée au bouillon et une finition au tahini inspirée du bistrot d’Alan Geaam.

24

Lire l'article Stop

Dans la sayadiyé libanaise, le poisson se sert sur un riz brun et parfumé. La couleur vient surtout des oignons bien brunis, qui donnent aussi son goût au bouillon. Pour le plat traditionnel de la semaine, voici une version à préparer avec des filets de poisson blanc, un bouillon maison et, au choix, deux sauces.

La sayadiyé libanaise commence par les oignons

La sayadiyé, ou « riz du pêcheur », appartient au répertoire des cuisines du littoral libanais. Son nom est associé à la pêche. Des plats portant des noms voisins existent ailleurs sur les côtes de la région, notamment à Aqaba, en Jordanie. Cette parenté ne permet pas de désigner un lieu de naissance unique. Au Liban, le principe importe davantage que la variété de poisson : le liquide dans lequel cuit le riz doit déjà avoir le goût de l’oignon bruni et du poisson.

La version présentée au printemps 2022 par le service de restauration du centre médical de l’Université américaine de Beyrouth illustre cette méthode. Le poisson peut y cuire au four après avoir mariné au citron et au cumin. Les têtes et les arêtes, lorsqu’on part d’un poisson entier, parfument le bouillon filtré. La plus grande partie sert à cuire le riz ; le reste donne une sauce citronnée, légèrement liée à la fécule. Le poisson est déposé sur le riz à la fin, ce qui permet d’ajuster sa cuisson sans prolonger celle des grains.

Le point délicat est la couleur des oignons. Il faut les laisser brunir au-delà du blond, en remuant et en réduisant le feu si les bords noircissent trop vite. Un brun soutenu approfondit le goût du bouillon ; des oignons brûlés lui donnent de l’amertume. Une fois le bouillon filtré, on peut en goûter une cuillerée avant d’y cuire le riz. S’il est très salé, mieux vaut le diluer à cette étape que tenter de corriger le plat au service.

Pour quatre personnes : riz au bouillon et poisson au four

700 à 800 g de filets de poisson blanc, par exemple du cabillaud, et 300 g de riz long ;

3 oignons jaunes, 2 gousses d’ail et environ 800 ml de fumet de poisson peu salé ;

2 citrons, de l’huile, du cumin moulu, une pincée de cannelle, du sel et du poivre ;

en option : une poignée de pignons grillés, une cuillerée à café de fécule ou du tahini.

Préparer le bouillon. Émincez deux oignons et faites-les revenir dans un peu d’huile jusqu’à ce qu’ils soient bruns, sans les brûler. Ajoutez le fumet et laissez frémir une vingtaine de minutes avant de filtrer. Avec un poisson entier préparé par le poissonnier, les arêtes et la tête peuvent servir à faire un fumet ; avec les filets seuls, un fumet déjà préparé convient. Cuire le riz. Rincez le riz jusqu’à ce que l’eau s’éclaircisse. Faites revenir le troisième oignon dans la casserole, puis ajoutez l’ail, une cuillerée à café de cumin, la cannelle et le riz égoutté. Remuez brièvement et versez le bouillon chaud, en suivant le rapport liquide-riz indiqué pour vos grains (environ 550 à 600 ml ici). Couvrez et laissez cuire à feu doux jusqu’à absorption. Laissez reposer quelques minutes, puis aérez les grains à la fourchette. Cuire le poisson séparément. Assaisonnez les filets avec un filet d’huile, un peu de jus de citron, du cumin, du sel et du poivre. Faites-les cuire au four à 180 °C jusqu’à ce que la chair soit opaque et se détache à la fourchette ; des filets peu épais peuvent être prêts en une dizaine de minutes. Dressez-les sur le riz, avec des pignons grillés si vous le souhaitez.

Deux finitions : au bouillon citronné ou au tahini

Pour rester proche de la version du centre médical, faites chauffer un peu du bouillon réservé. Ajoutez du jus de citron et, pour une sauce qui nappe légèrement le poisson, une cuillerée à café de fécule préalablement délayée dans un peu d’eau froide. Servez la sauce à part pour que le riz ne se détrempe pas.

Le menu du Qasti Bistrot d’Alan Geaam, à Paris, illustre une autre finition : cabillaud poêlé, riz, oignons frits et sauce au tahini. Pour une adaptation maison, détendez deux cuillerées à soupe de pâte de sésame avec du jus de citron, puis ajoutez un peu d’eau froide jusqu’à obtenir une sauce fluide. Le bouillon reste la base du riz ; le tahini apporte un contraste à table, sans être nécessaire à la recette.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews