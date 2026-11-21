L’Union européenne autorise le daraxonrasib contre une forme de cancer du pancréas métastatique déjà traitée. En France, le gouvernement a invité le laboratoire à déposer une demande d’accès dérogatoire. L’autorisation ne fixe ni calendrier de disponibilité ni remboursement. L’essai de référence portait sur cinq cents patients suivis dans plusieurs pays.

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La Commission européenne a autorisé le 16 novembre le daraxonrasib pour certains adultes atteints d’un cancer du pancréas métastatique déjà traité. La décision ne fixe ni date de lancement ni conditions de remboursement en France, où le gouvernement a invité le laboratoire à déposer une demande d’accès dérogatoire.

Autorisé sous le nom de Rasonque, le daraxonrasib a obtenu une autorisation européenne de mise sur le marché en tant que médicament orphelin. La décision, inscrite au registre de l’Union européenne sous le numéro EU/1/26/2079, est valable cinq ans à compter de sa notification. L’indication porte sur le traitement par daraxonrasib seul d’adultes atteints d’un adénocarcinome du pancréas métastatique ayant reçu au moins un traitement systémique, c’est-à-dire agissant dans l’ensemble de l’organisme.

Ce que l’essai a mesuré

L’Agence européenne des médicaments (EMA) avait rendu un avis favorable le 15 octobre après une évaluation par étapes. Elle s’est appuyée sur RASolute 302, un essai de phase 3 ouvert, dans lequel 500 patients dont le cancer avait progressé après un traitement systémique ont été répartis au hasard entre le daraxonrasib et une chimiothérapie standard. Environ 92 % des participants avaient une mutation RAS G12 confirmée. Le médicament agit sur la signalisation des protéines RAS, qui jouent un rôle dans la croissance des cellules.

Dans l’analyse de survie rapportée par l’EMA, arrêtée au 15 juin 2026, la survie globale médiane s’établissait à 12,4 mois avec le daraxonrasib contre 6,7 mois avec la chimiothérapie. Ces médianes décrivent les deux groupes de l’essai, pas l’évolution possible d’une personne ni l’ensemble des cancers du pancréas. L’agence cite parmi les effets indésirables les plus fréquents les diarrhées, les éruptions cutanées, l’inflammation de la bouche, les nausées et les vomissements.

En France, l’autorisation ne fixe pas la date d’accès

Les prix et le remboursement relèvent de décisions nationales, rappelle l’EMA. Le laboratoire Revolution Medicines a annoncé le 16 novembre travailler avec les systèmes de santé européens, sans donner de date de lancement pour la France dans son communiqué. L’autorisation européenne n’établit donc pas à elle seule que le produit y est déjà distribué ou pris en charge.

Le 20 octobre, au Sénat, la ministre déléguée Camille Galliard-Minier a indiqué que le gouvernement invitait le laboratoire à demander un accès dérogatoire, à la suite d’une question du sénateur Pierre Jean Rochette. Cette invitation n’établit pas qu’une demande a été déposée. La Haute Autorité de santé décrit l’accès précoce comme une voie exceptionnelle et temporaire, distincte du remboursement de droit commun.

Avant le feu vert européen, les sénatrices Paulette Matray, le 8 octobre, et Nadia Sollogoub, le 12 novembre, avaient interrogé le gouvernement sur les possibilités d’accès en France, notamment par le dispositif d’accès précoce. Leurs questions figurent toujours sans réponse sur le site du Sénat au 21 novembre. Aucune décision française d’accès précoce ou de remboursement pour ce médicament n’a été retrouvée dans les publications officielles consultées.

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