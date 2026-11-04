Hayete, un regard d’enfant sur le Liban en guerre

Hayete, court-métrage de fin d’études d’ARTFX, est disponible sur YouTube depuis le 3 novembre 2026. Coréalisé par Sandrine Ayle et huit autres étudiants, il suit Nour, six ans, dans le Liban de 1975. L’enfant cherche du za’atar pour réconforter son grand-père boulanger. Ce récit place les liens familiaux et le courage au centre de son histoire. Retrouvez le film intégral dans l’article, avec la présentation de son équipe et les principaux éléments confirmés sur ce projet de la promotion 2026.

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Mis en ligne le 3 novembre 2026 sur la chaîne ARTFX Officiel, Hayete raconte le parcours de Nour, six ans, dans le Liban de 1975. Ce court-métrage de fin d’études, coréalisé notamment par Sandrine Ayle, place la relation entre une enfant et son grand-père boulanger au cœur d’un récit de courage et d’entraide.

Le film est désormais accessible gratuitement sur YouTube. D’une durée de cinq minutes et cinquante-sept secondes, il appartient à la promotion 2026 d’ARTFX. Sa diffusion permet au public de découvrir un projet collectif tourné vers le Liban, son quotidien et les liens familiaux que la guerre met à l’épreuve.

Hayete, une quête de za’atar dans le Liban de 1975

L’histoire se déroule en 1975, au début de la guerre civile libanaise. Nour veut trouver du za’atar pour rendre le sourire à son grand-père, qui exerce le métier de boulanger. Pour y parvenir, l’enfant affronte les dangers d’un pays en guerre. Ce geste destiné à un proche constitue le point de départ du récit.

La recherche d’un ingrédient familier ramène ainsi la guerre à une échelle intime. Le personnage principal poursuit un objectif simple : réconforter son grand-père. Le lien entre les générations structure cette aventure, dans laquelle la nourriture et le métier de boulanger occupent une place centrale.

Ce choix permet d’aborder le conflit à travers une histoire familiale. L’attention porte sur une enfant, sur son attachement à un proche et sur ce qu’elle entreprend pour lui. Le film propose ainsi une porte d’entrée accessible vers un sujet douloureux, sans faire de son personnage un simple témoin des événements.

Sandrine Ayle au sein d’une équipe de neuf coréalisateurs

Hayete est une œuvre collective. Sa présentation officielle crédite neuf personnes à la réalisation : Sandrine Ayle, Clarisse Chopin, Jalen Hart, Daria Ignateva, Ambre-Alix Martin, Marie-Julie Ninvil, Judie Payramaure, Tom Pelerin et Xinyu Shi.

Quatre spécialistes figurent également dans les crédits de présentation : Laurie Cratère, Lara Haranger, Chloé Maggiochi et Haiwa Wu. Cette équipe réunit plusieurs contributions artistiques et techniques autour d’un même court-métrage de fin d’études.

Sandrine Ayle a suivi un cursus de cinq ans à ARTFX, avec une spécialisation en animation 3D. Dans sa présentation publique du projet, elle évoque deux années consacrées au film. Sa participation s’inscrit donc dans un travail de longue durée, mené avec ses camarades jusqu’à la projection puis à la diffusion en ligne.

Un film de fin d’études désormais accessible au public

ARTFX présente Hayete parmi les courts-métrages réalisés par les étudiants de son campus de Lille pour la promotion 2026. L’école forme aux métiers de l’animation, des effets visuels et du jeu vidéo. Ses projets de fin d’études mobilisent les compétences acquises pendant le cursus et se construisent en équipe.

La mise en ligne ouvre une nouvelle étape pour ce travail étudiant. Les spectateurs peuvent désormais découvrir le film dans son intégralité, au-delà de sa présentation de fin d’études. Le lecteur ci-dessous reprend la vidéo publiée par ARTFX Officiel.

Voir Hayete en intégralité

Hayete, film de fin d’études 2026. Vidéo publiée sur la chaîne ARTFX Officiel le 3 novembre 2026.

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