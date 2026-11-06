Horaires administratifs en Syrie : 8 h–16 h dès décembre

La Syrie fixe les horaires des organismes publics administratifs de 8 heures à 16 heures, à partir du 1er décembre 2026. La décision 1616 prévoit une organisation particulière pour les établissements économiques dont le travail doit rester continu. Elle ne présente pas de compensation salariale associée à ce changement. Les modalités propres aux services, aux permanences et à l’accueil des usagers devront être précisées. Le nouveau calendrier s’inscrit dans un contexte de revenus contraints, sans que le sondage récent permette de mesurer son accueil.

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Les horaires administratifs en Syrie passeront à une plage de 8 heures à 16 heures à partir du 1er décembre 2026. Le secrétariat général de la présidence a fixé ce calendrier dans la décision 1616, annoncée le 2 novembre. La mesure vise les organismes publics à caractère administratif. Les établissements économiques dont l’activité exige une continuité conserveront une organisation adaptée à leurs règles propres.

Quels horaires administratifs en Syrie à partir de décembre ?

Le nouveau cadre couvre une amplitude quotidienne de huit heures. Sa date d’application laisse novembre comme période de préparation. Selon les informations officielles relayées par une agence de presse, le secrétariat général demande la publication du texte et sa notification aux services chargés de l’exécuter.

Le périmètre mérite une attention particulière. La décision concerne les organismes publics à caractère administratif. Elle ne fixe pas, par cette seule formulation, une règle universelle pour chaque activité publique ou privée. Elle ne précise pas non plus les horaires d’accueil de chaque guichet.

Pour un usager, l’amplitude de travail des agents et la durée d’ouverture d’un service ne se confondent pas nécessairement. Les administrations devront donc préciser leurs modalités pratiques avant le démarrage du nouveau calendrier.

Une exception pour les activités économiques en continu

Le texte prévoit explicitement le cas des organismes publics à caractère économique dont la mission exige de travailler sans interruption. Ces établissements fixeront les heures de début et de fin, ainsi que les rotations, conformément à leurs règlements particuliers et aux nécessités du service.

Cette distinction permet de conserver des équipes successives lorsque l’activité ne peut pas s’arrêter à la fin d’une journée administrative. Le compte rendu officiel ne fournit toutefois pas de liste détaillée des établissements concernés.

Il ne présente pas davantage un calendrier commun pour les permanences, les pauses ou les éventuels horaires particuliers. Ces points devront se lire dans les textes d’application et les règles de chaque organisme, plutôt que se déduire du seul horaire national.

Le revenu des agents reste un dossier distinct

La décision s’appuie notamment sur le statut général des agents de l’État, issu de la loi 50 de 2004 et de ses modifications. Le compte rendu mentionne aussi le décret 98 de 2026 et des correspondances des ministères du Développement administratif et des Finances.

Les dispositions rendues publiques ne présentent pas d’augmentation salariale liée à ce calendrier. Elles ne détaillent pas non plus un régime nouveau d’heures supplémentaires. Il serait donc prématuré d’associer automatiquement la modification des horaires à une compensation financière.

La question intervient dans un contexte de revenus familiaux contraints. L’enquête d’opinion syrienne publiée début novembre, déjà détaillée par Libnanews, distingue les ménages qui couvrent leurs besoins sans épargner de ceux dont le revenu reste insuffisant. Elle ne mesure pas spécifiquement l’effet de ce nouvel horaire sur les fonctionnaires.

Son travail de terrain s’est terminé le 15 octobre, avant l’annonce de la décision. Ses résultats ne peuvent donc pas servir à décrire l’accueil de la mesure. La prochaine étape concrète sera la communication des modalités propres aux administrations, avant l’entrée en vigueur du 1er décembre.

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