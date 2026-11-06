Détentions dans le Sud syrien : des récits de violences

Des anciens détenus syriens décrivent des coups, des privations et des fouilles humiliantes dans des récits repris début novembre. Ces accusations nécessitent des investigations et restent distinctes des nouveaux incidents militaires signalés à Quneitra. Le Haut-Commissariat de l’ONU avait déjà alerté sur les détentions prolongées en octobre, sans disposer d’un total exhaustif vérifié. Aucun élément consulté ne relie directement les témoins aux mouvements récents autour du barrage d’Al-Mantara. Les garanties juridiques, l’accès aux proches et les conditions de détention restent au centre du dossier.

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Les détentions dans le Sud syrien restent au cœur des inquiétudes concernant les opérations israéliennes. Des récits d’anciens détenus, repris dans la presse le 3 novembre, décrivent des violences et des privations. Ils paraissent alors que de nouveaux mouvements militaires sont signalés autour du barrage d’Al-Mantara, dans la province de Quneitra. Les témoignages portent sur des expériences individuelles. Ils demandent des investigations et ne constituent pas, seuls, un constat judiciaire sur l’ensemble des lieux de détention.

Détentions dans le Sud : ce que décrivent les témoins

Deux hommes présentés sous les pseudonymes de Hajji et Halim racontent des conditions dégradantes après leur arrestation par les forces israéliennes. Le premier évoque des repas maltraités par les gardiens, des restrictions d’hygiène et l’interdiction de s’allonger pendant la journée. Le second décrit des coups et des fouilles humiliantes.

Leurs récits ont d’abord été recueillis par un quotidien arabe, puis traduits par un média spécialisé dans la Syrie. Ce dernier indique expressément ne pas avoir vérifié le contenu du reportage. Libnanews n’a pas pu confirmer indépendamment chaque scène rapportée.

Cette réserve ne dispense pas d’examiner les accusations. Elle oblige à conserver leur attribution, sans transformer les deux expériences décrites en preuve sur toutes les personnes détenues. Les dates précises de chaque épisode, les établissements concernés et les responsabilités individuelles restent à documenter.

Un dossier déjà soulevé par le Haut-Commissariat

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme avait alerté sur ce dossier le 9 octobre. Sa porte-parole, Shabia Mantoo, évoquait des informations faisant état de détentions prolongées, parfois supérieures à un an. Certaines personnes n’auraient pas reçu d’explication sur les raisons de leur arrestation.

L’organisme mentionnait aussi des allégations de coups, de stations debout imposées pendant de longues périodes et de menaces. Ces informations provenaient d’anciens détenus et d’autres sources. Elles ne valent pas confirmation de chaque détail des témoignages publiés en novembre.

À cette date, le Haut-Commissariat rapportait que 49 Syriens resteraient en détention israélienne. Il précisait ne pas avoir vérifié indépendamment un total exhaustif et à jour. Ce nombre ne peut donc pas être présenté comme un décompte établi au 6 novembre.

L’ONU demande une base juridique conforme au droit international pour toute détention et le respect des garanties des personnes arrêtées. Elle réclame aussi la fin des actes intimidant les habitants, notamment les raids et les restrictions de déplacement.

Al-Mantara, un nouvel épisode signalé à Quneitra

Le volet militaire connaît, parallèlement, de nouveaux développements. Le 3 novembre, un média régional a rapporté l’avancée de plusieurs véhicules israéliens vers le barrage d’Al-Mantara. Il mentionnait une présence de drones et citait les observations d’une organisation de suivi du conflit.

Le 5 novembre, une agence de presse a relayé des informations de la télévision syrienne sur des tirs d’artillerie. Selon ce compte rendu, trois obus avaient été tirés vers les abords du barrage la veille. Deux autres étaient tombés le 5 novembre dans des terres agricoles près de Beit Jinn, au sud-ouest de Damas.

Ces informations ne fournissent pas de bilan confirmé de victimes ou de dégâts. Elles ne permettent pas non plus d’affirmer que le barrage lui-même a subi des dommages. Les incursions, les tirs et les détentions sont des événements distincts : aucun élément consulté ne relie directement les témoins cités aux mouvements du 3 novembre.

Une justification sécuritaire, pas de réponse spécifique retrouvée

Israël présente sa présence et ses opérations dans le sud de la Syrie comme des mesures de sécurité. Dans des déclarations rapportées auparavant par la presse israélienne, son armée invoquait la prévention d’attaques contre son territoire. Damas dénonce ces opérations comme des violations de sa souveraineté.

Aucune réponse israélienne spécifique aux deux témoignages repris le 3 novembre ou aux épisodes d’Al-Mantara décrits ici n’a été retrouvée dans les éléments consultés. Cette absence ne permet pas de présumer la réponse des autorités concernées.

Un reportage international du 17 octobre indiquait également attendre une réponse de l’armée israélienne sur les violences alléguées en détention.

Le cadre de séparation des forces établi en 1974 demeure au centre du différend territorial. Pour les personnes détenues, les points à éclaircir restent individuels et concrets : lieu de détention, motif juridique, accès à un avocat, contacts familiaux et possibilité de contester la privation de liberté.

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