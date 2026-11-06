Passeports : les démarches à Washington et Detroit

Les Libanais résidant aux États-Unis peuvent demander un passeport biométrique à Washington ou Detroit sans revenir au Liban. La présence, les rendez-vous et les pièces restent encadrés. Ce guide distingue les procédures actualisées, les circonscriptions compétentes et les tarifs anciens affichés, pour préparer son dossier sans confusion ni déplacement inutile.

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Les passeports biométriques libanais peuvent désormais être demandés aux États-Unis sans retour préalable au Liban. Washington et Detroit disposent des équipements nécessaires à la prise des données biométriques. Les démarches restent cependant liées au lieu de résidence, à un rendez-vous et aux pièces exigées par chaque représentation. À Washington, même le renouvellement impose désormais une présence physique.

Le déploiement américain a commencé le 21 septembre 2026. La Sûreté générale a équipé l’ambassade du Liban à Washington et le consulat général à Detroit, puis formé les agents concernés. Cette ouverture rapproche le dépôt de la demande des usagers. Elle ne signifie ni délivrance immédiate du document ni procédure intégralement réalisable depuis un ordinateur.

Les informations pratiques ci-dessous ont été vérifiées le 6 novembre 2026 sur les avis officiels disponibles. Un point mérite une attention particulière : des pages anciennes restent accessibles. Les annonces récentes sur les rendez-vous et la biométrie doivent donc être distinguées des instructions antérieures encore affichées.

Passeports biométriques : vérifier sa circonscription

Un demandeur ne choisit pas automatiquement Washington ou Detroit selon le premier rendez-vous trouvé. Son État de résidence détermine la représentation compétente. Les États-Unis comptent une ambassade libanaise et trois consulats généraux, chacun couvrant une circonscription.

Washington traite notamment les résidents du Maryland, de Virginie, des deux Carolines, de Géorgie, du Tennessee et de Floride. Sa compétence comprend aussi la Louisiane, le Mississippi, l’Arkansas, l’Oklahoma, le Texas, l’Alabama et le District de Columbia.

Detroit couvre le Michigan, le Kentucky, l’Illinois, l’Ohio, l’Indiana, le Minnesota, l’Iowa, le Nebraska, les deux Dakota, le Wisconsin, la Virginie-Occidentale, le Missouri et le Kansas. Les autres résidents doivent vérifier leur rattachement aux consulats de New York ou de Los Angeles. L’État de Washington, sur la côte ouest, ne se confond pas avec Washington, D.C.

À Washington, la présence concerne aussi le renouvellement

L’annonce publiée le 2 octobre, applicable depuis le 1er octobre, ouvre la première demande de passeport biométrique à l’ambassade. Elle précise aussi que les détenteurs d’un passeport biométrique doivent se présenter pour le renouveler. La prise des données biométriques et de la photographie intervient sur place.

Le rendez-vous se demande à passports@lebanonembassyus.org ou au +1 202 939-6306. L’accueil sans rendez-vous dépend des possibilités du service. Il ne constitue donc pas une solution à considérer comme acquise avant un déplacement.

Pour une première demande biométrique, l’avis réclame, en complément du dossier habituel, une carte d’identité libanaise délivrée depuis moins de dix ans ou un extrait individuel d’état civil datant de moins de trois ans. Il exige les originaux de ces documents. Une photocopie seule ne répond pas à cette exigence.

Préparer un dossier en ligne et obtenir un créneau sont deux étapes distinctes. Le rendez-vous sert à organiser le passage au guichet ; il ne dispense pas de réunir les justificatifs. Avant un trajet, le demandeur doit faire préciser le dossier correspondant à sa situation, notamment pour un enfant ou un document perdu.

À Detroit, trois jours réservés aux demandes

Un avis du consulat daté du 26 septembre réserve les lundis, mardis et jeudis, de 9 h 30 à 14 heures, aux demandes de passeports biométriques. Le service fonctionne sur rendez-vous. Les usagers peuvent contacter le +1 248 810 7730 pendant les heures de travail ou écrire à biometricpass.lebconsulatedtw@gmail.com.

Cette adresse électronique figure bien sur l’avis officiel, même si elle utilise un domaine de messagerie grand public. Pour éviter une erreur de destinataire, il convient de la recopier depuis l’annonce du consulat, puis de suivre ses instructions. Aucun intermédiaire privé n’est nécessaire pour demander ce rendez-vous.

Le consulat général, appelé couramment « consulat de Detroit », se trouve à Southfield : 1000 Southfield Town Center, suite 2450, Michigan 48075. Les horaires dédiés à la biométrie ne doivent pas être interprétés comme ceux de tous les services consulaires.

Les pièces ne se résument pas à l’ancien passeport

La rubrique de Washington demande notamment le formulaire, le passeport original et des copies, des justificatifs d’identité libanais et un document américain. Pour les mineurs, elle mentionne aussi l’état civil familial et le consentement parental. Le détail dépend du type de demande ; une perte de passeport nécessite des éléments supplémentaires.

Detroit publie un avis particulier, daté du 22 septembre, pour la première délivrance. Il prévoit un document individuel administratif établi auprès de la mission, une photographie récente certifiée et des pièces d’identité. Il distingue notamment une voie avec un extrait familial récent et une autre avec une carte d’identité libanaise de moins de dix ans, accompagnées d’un justificatif de séjour ou d’un passeport étranger.

Ces listes ne doivent pas être fusionnées en un dossier unique valable partout. Un extrait demandé à Washington n’a pas nécessairement le même intitulé ni la même ancienneté maximale que celui cité à Detroit. Le service compétent doit confirmer la combinaison applicable avant l’envoi d’originaux.

Frais et délais : ne pas reprendre les anciens montants

Washington a annoncé une baisse de plusieurs droits consulaires au 1er mars 2026. Le tableau affiche 150 dollars pour un passeport biométrique de cinq ans et 300 dollars pour dix ans. La durée autorisée dépend de la catégorie du demandeur. Ces montants ne comprennent pas nécessairement les dépenses d’expédition choisies pour le dossier.

La page passeports de Detroit affiche encore des tarifs présentés comme applicables au 1er janvier 2025. Ils ne constituent pas une confirmation du montant à verser en novembre 2026. Il faut demander au consulat le tarif actuel et le mode de paiement, plutôt que préparer un paiement à partir de cette ancienne rubrique.

Washington recommande d’anticiper la demande trois mois avant l’expiration. Sa page distingue l’acheminement diplomatique et une option express payante. Les durées qui y figurent restent indicatives et ne valent pas engagement de remise à une date donnée. Le lancement de la prise biométrique aux États-Unis ne prouve pas que l’impression et le retour du document deviennent immédiats.

Enfin, les nouvelles dispositions de Washington visent les citoyens libanais. L’ambassade précise qu’elles ne modifient pas, à ce stade, le régime des documents de voyage des réfugiés palestiniens du Liban. Avant de réserver un voyage, chaque usager doit obtenir du service compétent les conditions correspondant à son document et vérifier quand il pourra effectivement le récupérer.

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