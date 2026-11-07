Le journal du 7 novembre : Liban, Qatar, Gaza et Ukraine
🇱🇧 Le journal Libnanews du 7 novembre 2026.
Tirs au Sud-Liban, médiation du Qatar entre Washington et Téhéran, annonce iranienne sur les missiles, familles déplacées sous la pluie à Gaza et nouvelles frappes sur l’Ukraine.
Également dans cette édition : les derniers chiffres de l’emploi américain et le projet d’un premier astronaute pakistanais à bord de la station chinoise Tiangong.
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