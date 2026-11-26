La feuille de route aborde les données, les services publics et la formation. Le programme avec Oracle affiche un objectif de 50 000 personnes à former.

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Au Liban, le projet de stratégie nationale pour l’intelligence artificielle à l’horizon 2032 distingue des chantiers de gouvernance, d’infrastructure et de formation. La version consultable a été soumise à commentaires jusqu’au 31 octobre. Sa publication ne signifie pas que chaque projet dispose déjà d’un budget ou d’une décision d’exécution.

Le 25 novembre, lors d’un atelier de la Chambre de commerce de Beyrouth et du Mont-Liban, Kamal Shehadi a de nouveau présenté des pistes pour financer l’adoption de l’IA par les entreprises : fonds d’investissement, lignes de crédit, cofinancement pour les PME et accès à des crédits de calcul en nuage. Il les a décrites comme des chantiers en développement, sans annoncer à cette occasion de guichet ouvert ni de montant décaissé.

Une feuille de route, plusieurs chantiers à distinguer

Le ministère d’État chargé de la Technologie et de l’Intelligence artificielle présente notamment des travaux sur l’identité numérique, l’interopérabilité des services et la protection des données. Ces briques ne sont pas toutes des applications d’intelligence artificielle. Des registres fiables et des règles de partage peuvent améliorer un service public sans automatiser sa décision. À l’inverse, un service qui traite des données sensibles doit prévoir des garanties dès sa conception, qu’il utilise ou non un modèle d’IA.

Le ministère donne un exemple de travail déjà engagé : la conversion des dossiers papier du ministère des Déplacés en archives numériques et le développement d’un portail de demandes. La conservation numérique des dossiers et le développement du portail sont des jalons distincts de la mise en service à grande échelle : la présentation ne renseigne pas le nombre de demandes traitées par ce canal.

La feuille de route et les projets de transformation numérique ne permettent pas à eux seuls d’établir quels services sont déjà ouverts. Pour le savoir, il faut pouvoir vérifier, projet par projet, l’administration responsable, la base juridique du traitement des données, le financement et le calendrier de mise en service. Les usagers doivent aussi savoir qui peut corriger une erreur ou réexaminer une décision.

La formation constitue un volet distinct

Le ministère de Kamal Shehadi a fait état d’un protocole avec Oracle prévoyant de former 50 000 personnes au Liban sur cinq ans dans l’informatique en nuage, l’IA et l’apprentissage automatique. Ce nombre est un objectif annoncé par les partenaires. Il ne mesure ni les personnes effectivement inscrites ni celles qui ont terminé une formation.

Le suivi de la stratégie devrait donc permettre de distinguer trois résultats vérifiables : les services publics effectivement accessibles, les formations achevées et les règles de protection qui s’appliquent aux projets déployés. Le document soumis à consultation ne fournit pas à lui seul un bilan de ces réalisations.

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