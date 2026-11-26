Le parti Yashar de Gadi Eisenkot et les Démocrates de Yair Golan annoncent un accord de principe en vue d’une coalition. Avec Yisrael Beitenu, les trois formations disposent de 36 des 120 sièges de la Knesset. Aucun gouvernement n’a encore été présenté au Parlement et Benjamin Netanyahou reste en poste.

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Gadi Eisenkot a franchi une nouvelle étape jeudi 26 novembre dans les négociations pour former le prochain gouvernement israélien. Son parti, Yashar, et les Démocrates de Yair Golan ont annoncé s’être entendus pour signer un accord de coalition. Cette annonce met fin à deux jours de suspension des discussions, mais elle ne donne pas encore à Eisenkot une majorité à la Knesset.

De la suspension des pourparlers à un accord de principe

Les Démocrates avaient interrompu les négociations mardi, alors que Yashar discutait aussi avec le Likoud de Benjamin Netanyahou. Jeudi, les deux partis ont annoncé la reprise des discussions puis un accord de principe. Leur communiqué commun ne publie pas le texte de l’accord. Les Démocrates ont indiqué séparément s’être vu promettre quatre portefeuilles ministériels ; ces fonctions ne seront pourvues que si un gouvernement est effectivement formé.

Le précédent accord annoncé par Yashar remonte à mardi et concerne Yisrael Beitenu, le parti d’Avigdor Liberman. Les deux accords bilatéraux donnent désormais à Eisenkot des partenaires de part et d’autre du centre politique. Ils ne constituent pas pour autant un projet de gouvernement complet soumis au vote.

Trente-six sièges pour les trois partis qui se sont entendus

Selon les résultats définitifs des élections du 27 octobre, Yashar compte 21 sièges, les Démocrates huit et Yisrael Beitenu sept. Ensemble, ces trois formations disposent de 36 des 120 sièges de la Knesset. Avec les douze élus de la formation de Naftali Bennett, l’ensemble en compterait 48, soit treize de moins que la majorité absolue. Un soutien lors de l’investiture reste distinct d’une participation au futur cabinet.

Les réserves sur la composition de la coalition ont déjà pesé sur les pourparlers. Les deux listes arabes disposent ensemble de 19 élus. Les deux formations ultraorthodoxes, Judaïsme unifié de la Torah et Shas, totalisent treize sièges. Leur place et les conditions d’un éventuel soutien ne sont pas fixées par l’accord annoncé jeudi avec Yair Golan.

Netanyahou reste à la tête du gouvernement sortant

Le président Isaac Herzog a chargé Eisenkot le 8 novembre de former un gouvernement. Le délai initial court jusqu’au 6 décembre et peut être prolongé de quatorze jours. Le mandat présidentiel ouvre la négociation ; il ne vaut pas investiture. Un futur cabinet doit encore présenter sa composition et son programme devant la Knesset et obtenir sa confiance. Benjamin Netanyahou reste à la tête du gouvernement sortant.

Couverture : Gadi Eisenkot à Tel Aviv, 16 août 2016, alors chef d’état-major (archive). U.S. Embassy Tel Aviv / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Recadrage et habillage Libnanews.

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