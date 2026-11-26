Pour un lot de réparation d’écoles à Zahlé, le portail publie le lauréat et 431 561 dollars. La fiche d’attribution ne date pas le début ni la réception des travaux.

Lire l'article Stop

Nawaf Salam a demandé aux administrations de rendre publics leurs plans d’achat, leurs appels d’offres et leurs décisions d’attribution. Une opération du Conseil du développement et de la reconstruction dans le caza de Zahlé illustre ce qu’un citoyen peut déjà vérifier : le lauréat et le prix d’un lot de réparation d’écoles, mais pas encore sa date effective de livraison à partir de la fiche d’attribution.

Un appel publié, une décision motivée

Le Conseil du développement et de la reconstruction a lancé un appel d’offres pour des réparations dans des établissements publics qui avaient accueilli des personnes déplacées et ne servaient plus d’abri au moment de la procédure. La fiche de l’Autorité des marchés publics est datée du 26 septembre 2026. Une réunion avec des entreprises intéressées a donné lieu à un compte rendu publié le 2 octobre. La date limite de dépôt y était fixée au 6 octobre à midi.

Le résultat rendu public le 10 novembre indique une attribution provisoire le 30 octobre. Le Conseil retient Saba Makhlouf Establishment for Trading and Contracting pour 431 561 dollars, provision de 50 000 dollars comprise. Selon la décision, un soumissionnaire avait proposé un prix inférieur pour Zahlé, mais ses capacités financières ne lui permettaient d’être retenu que sur un seul lot. L’achat s’inscrit dans le projet d’assistance d’urgence financé au titre du prêt 9841 de la Banque mondiale. Le montant de l’attribution est propre à ce lot ; il n’est pas celui du projet national.

Le prix retenu ne prouve pas l’achèvement

La décision donne le nom de l’acheteur, le montant retenu, l’entreprise et le motif de son choix. Sur la fiche d’attribution consultée, les champs correspondant à la signature, au début des travaux, à la livraison et à la réception définitive ne sont pas renseignés. Cela ne prouve ni que les travaux n’ont pas commencé, ni qu’un paiement a eu lieu. Pour les établir, il faut rapprocher le résultat d’attribution du contrat, de l’ordre de démarrage et des documents de réception. La comparaison entre montant initial et coût final suppose également de connaître les dépenses effectivement autorisées et payées.

En présentant le rapport de l’Autorité le 25 novembre, le premier ministre a annoncé que le Conseil des ministres suivrait le respect de la loi à partir des indicateurs de l’organisme. Le cas de Zahlé montre la différence entre rendre visible le choix d’une entreprise et pouvoir suivre la dépense jusqu’à la réouverture d’un établissement. Sur la fiche publique, la première étape est documentée ; la date de réception ne l’est pas.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews