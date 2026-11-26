La compagnie norvégienne Norse Atlantic a annulé tous les vols prévus le jeudi 26 novembre, faute de solution de financement immédiate. Elle négocie avec des investisseurs et envisage un dépôt de bilan si ces discussions échouent. Les voyageurs concernés peuvent demander un remboursement ou un réacheminement selon l’itinéraire et le transporteur.

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Norse Atlantic Airways a annulé tous ses vols prévus jeudi 26 novembre. La compagnie norvégienne a indiqué dans un communiqué boursier avoir suspendu les départs du jour le temps de déterminer si un financement à court terme restait possible. Son conseil d’administration envisage un dépôt de bilan s’il n’obtient pas rapidement de nouveaux fonds. Le communiqué n’annonce ni dépôt de bilan ni date de reprise.

Les investisseurs et les créanciers au cœur des discussions

La direction discute avec des investisseurs d’un éventuel rachat qui inclurait un financement. Aucun accord signé, montant ou nom d’investisseur n’a été annoncé. Mercredi, la compagnie avait également réuni les porteurs d’une émission obligataire garantie de 52 millions de dollars, assortie d’un coupon de 15 %. Cette réunion ne vaut pas accord des créanciers sur un apport de fonds.

Euronext Oslo Børs avait placé le titre mercredi dans son compartiment de surveillance Recovery Box, utilisé lorsque la situation de l’émetteur rend la valorisation du titre particulièrement incertaine. Cette mesure boursière est distincte d’une procédure d’insolvabilité. Norse exploite, selon sa communication, une flotte de douze Boeing 787 Dreamliner. Outre ses liaisons long-courriers, le groupe propose des vols affrétés et la mise à disposition d’avions avec équipage.

Vol annulé : remboursement ou réacheminement

Le communiqué de Norse vise les vols du jeudi 26 novembre. Pour un départ prévu après cette date, il faut vérifier le statut du vol et de la réservation auprès du transporteur ou de l’agence qui a vendu le billet. Une annulation du jeudi ne constitue pas, à elle seule, l’annonce de l’annulation du vol retour.

Pour les vols au départ de l’Union européenne, dont la France, le règlement européen sur les droits des passagers s’applique en cas d’annulation. Il prévoit un choix entre le remboursement et un réacheminement dans les conditions prévues par le texte. Pour un trajet au départ d’un pays tiers à destination de l’Union, le champ d’application dépend notamment du transporteur qui opère le vol. Une indemnité forfaitaire éventuelle s’apprécie séparément du remboursement, selon l’itinéraire, le délai de préavis et le motif de l’annulation.

Les passagers peuvent conserver leur confirmation de réservation, l’avis d’annulation et les justificatifs de dépenses avant d’adresser une demande écrite au transporteur. Les annonces du 26 novembre ne donnent pas de calendrier de traitement des dossiers ni de plan confirmé pour la reprise des vols.

Couverture : un Boeing 787-9 de Norse Atlantic à Berlin-Brandebourg le 9 septembre 2022 (archive). MarcelX42 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Recadrage et habillage sous la même licence.

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