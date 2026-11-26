Une étude de l’université Northeastern mesure le risque de réidentification sur des entretiens simulés et les limites des protections testées.

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Retirer les noms d’un entretien ne suffit pas toujours à protéger la personne qui parle. Un travail de l’université Northeastern, déposé en prépublication le 4 octobre et présenté par l’université le 24 novembre, l’a mesuré sur 822 entretiens fictifs. Elle révèle des failles dans l’anonymisation des textes, mais ne permet pas de calculer le risque pour n’importe quel compte sous pseudonyme.

Un test sur des entretiens construits pour l’expérience

Les 822 entretiens s’appuyaient sur des informations déjà publiques concernant des personnes dont l’identité était connue des chercheurs. Les entretiens étaient simulés : il ne s’agissait pas de témoignages privés, ni d’un échantillon représentatif d’internautes anonymes. L’équipe a comparé quinze configurations. Les systèmes les plus performants ont identifié le locuteur dans environ 400 entretiens. Sans accès à la recherche sur Internet, trois modèles ont encore correctement identifié entre 15 % et 28 % des personnes sur ce corpus.

Environ neuf réponses sur dix étaient exactes parmi celles auxquelles les systèmes attribuaient une confiance élevée ou très élevée. Cette proportion ne vaut ni pour l’ensemble des réponses, ni pour tous les systèmes. Une réponse donnée avec assurance n’est pas une preuve d’identité ; un faux rapprochement peut lui aussi exposer une personne à un soupçon ou à du harcèlement.

Ce que la relecture d’un témoignage peut changer

Dans un second test, sur 143 entretiens sélectionnés parmi ceux dont les locuteurs avaient déjà été identifiés, l’équipe a évalué une rédaction plus prudente des transcriptions. La proportion moyenne d’identifications a reculé de 75,1 % à 35,1 % sur ce sous-ensemble. Le risque n’a pas disparu et ces deux taux ne décrivent pas l’ensemble des 822 textes.

Pour une rédaction qui promet de protéger un témoin, il ne suffit donc pas de remplacer son nom. Une relecture doit évaluer l’ensemble du récit et son contexte de publication, y compris les pièces et leurs métadonnées. Une équipe peut reformuler ou supprimer les détails inutiles en accord avec le témoin, limiter la circulation du document d’origine et éviter de l’envoyer à un service tiers pour le tester. Si la révélation de l’identité aurait des conséquences graves, il faut réévaluer avec la personne ce qui peut être publié et ce qu’il vaut mieux retenir.

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